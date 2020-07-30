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طبيب مناعة يوضح إجراءات الخروج من المنزل في عيد الأضحى بزمن كورونا

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صحة

أيام قليلة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويفضل البعض السفر والخروج، ولكن يختلف العيد هذا العام بسبب جائحة ، التي معها يفضل البعض بسبب الظروف الراهنة الجلوس بالمنزل وسط تحذيرات الدولة بخطورة الفيروس اللعين.

قدم الدكتور ماجد عطيه، استشارى أمراض المناعة لـ "هُن"،  مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها عند الخروج في عيد الأضحى منها تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة منها.

نصائح عند الخروج من المنزل في عيد الأضحى

الالتزام بارتداء الكمامات.

استخدام معقمات اليد.

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الابتعاد عن الأماكن كثيرة التجمعات.

الإكثار من تناول المشروبات الساخنة مثل الليمون بالعسل واليانسون.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

تجنب لمس العين أو الأنف.

التزام الجلوس بالمنزل حال ظهور اي اعراض.

البقاء على مسافة كافية بين الأشخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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