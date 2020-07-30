بعد إخلاء سبيل منار سامي.. آخر تطورات قضايا فتيات "تيك توك"

علاقات و مجتمع

قبل قرابة الشهرين اتجهت الأنظار إلى منصة "التيك توك"، وخروج بعض الفتيات عبر حساباتهن على العادات المجتمعية والأخلاقية، فكانت أولى الأسماء التي قبعت خلف القضبان بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر "تيك توك"، هي حنين حسام، ومن ثم ضمت القائمة عددا آخر من الفتيات واللائي ارتبطت أسمائهن بـ"فتيات التيك توك".

وأمس، أخلي سبيل منار سامي، مع دفع غرامة 20 ألف جنيه، وذلك من المحكمة الاقتصادية في طنطا، وقال هاني بسيوني محام المتهمة، إنه بعد سداد مبلغ الكفالة، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة ما لم تكن محجوزة على ذمة قضايا أخرى،

وكانت منار سامي، تقدمت باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 أعوام مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ و300 ألف جنيه غرامة.

وما بين إخلاء سبيل وتجديد الحبس والحكم بأعوام لازالت قضايا فتيات "التيك توك"، تشغل الرأي العام، يرصد "هن" في التقرير التالي، إلى أين وصلت باقي قضايا الفتيات.

حنين حسام ومودة الأدهم

ما بين الانهيار وفقدان الوعي وقفتا حنين حسام ومودة الأدهم داخل القفص الحديدي، في محكمة الجنح الاقتصادية، يسمعن قائمة الاتهامات الموجهة إليهن وهي التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية.

ورغم الإنكار الدائم الذي واجهت به الفتيات التهم الموجهة إليهن، لكن جاء الحكم ضدهن بالحبس عامين مع غرامة كل منهما 300 ألف جنيه، في القضية، ليدخلن في حالة من الإنهيار والبكاء بعد الأحكام.

كما حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، 17 أغسطس المقبل، لنظر استئناف مودة الأدهم وحنين حسام، وآخرين، على حكم حبسهن سنتين، في قضية الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق.

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بسنت محمد

ومع منتصف الشهر الجاري، تم القبض على بسنت محمد، وهي إحدى فتيات "التيك توك"، وشملت قائمة الاتهامات الموجهة إليها، نشر مقاطع تثير الغرائز وتخدش الحياء.

وعقب 24 ساعة فقط، من القبض عليها، وحبسها لمدة يوم واحد، قرر المستشار أحمد طارق، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وذلك بعد حجزها يومًا على ذمة التحريات.

ولا يعني ذلك انتهاء القضية أو براءتها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على هاتفها المحمول لحين وصول التقرير الفني، كما طلبت تحريات المباحث حول المتهمة.

هدير الهادي

وقبل قرابة الأسبوع، جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر للمرة الثانية حبس هدير الهادى، فتاة "تيك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطها باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادت المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

مي محمد

أما مي محمد، وهي تعتبر أحدث المنضمات لقائمة فتيات "التيك توك"، إذ قدم ضدها المحام أشرف فرحات، بلاغا إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، متهما إياها باتخاذ مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها من "راقصات" تطبيق "تيك توك"، وجاء البلاغ قبل يومين.

وقال "فرحات" في بلاغه، إن المشكو في حقها، "أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولها من أحداث"، ودعم أقواله بأسطوانة مدمجة، توضح عرضها صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها، وبأحد الحسابات أوضحت بأن الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الأدهم، كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، على حد قوله.