"كله تحت عنينا".. كيف دعمت أسر فتيات التيك توك بناتهن في قضايا الفسق؟

علاقات و مجتمع

الرغبة في المكسب المالي السريع وقلة الخبرة وصغر السن.. كانت أبرز المبررات الفتيات المعروفات إعلاميا بـ"تيك توك" وأسرهن، للدفاع عن التهم المنسوب لهن من فسق وفجور ودعارة، وهدم قضية المجتمع.

"هن" رصد دوافع الفتيات وتبرئة أسرهن لهن في القضايا المعروفة إعلاميا بـ"تيك توك".

"ماما عارفة".. ابنة شيري هانم تعترف بأفعالها المخلة مقابل المال

"ماما عارفة وموافقة عشان كنا محتاجين فلوس".. ذلك الاعتراف الذي أقرت به نورا هشام، ابنة المتهمة شريفة رفعت المعروفة بـ"شيري هانم"، ساردة في نص التحقيقات، أنها اضطرت لعمل أفعال مخلة بالأداب بمقابل مادي، مردفة: "بدأت أكلم ناس كانوا يعلقوا على صوري في انستجرام وفيس بوك، وكانوا يطلبوا يقابلوني ونعمل أفعال مخلة، وكنت بطلب منهم فلوس على فودافون كاش، ومكنتش بقابلهم، بس فى مرة مكنش معانا فلوس، واتعرفت على واحد من الزمالك، وروحتله شقته هناك وخدت منه 4 آلاف جنيه".

"محاميها الأول".. والدة منار سامي تدعم ابنتها إعلاميا

"نشاط بنتي تم تحت عيني، ومطلعتش بملابس فاضحة".. بتلك الكلمات المعدودات ساندت والدة منار سامي ابنتها، بالرغم من القبض عليها بصحبة شاب، وبحوذتهما سلاح ومواد مخدرة، واتهامها بالتحريض على الفسق والدعارة، مستكملة دفاعها عنها خلال حديثها لـ"الوطن"، بقولها: "بنتي مطلقة وعندها بنت وتجربتها كانت قاسية".

تستمر محاولة والدة "فتاة التيك توك" في تبرئتها، بالتأكيد على أن ابنتها وقت ضبطها كانت في طريقها لترتيب عيد ميلاد لنجلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات بأحد الكافيهات بمدينة بنها، وتقابلت هناك مع شخص لا تعرفه وهو من أوقفها وفوجئت بقدوم الشرطة، مستعرضة تاريخ "منار" المهني، وحصولها على لقب ملكة جمال من إحدى المجلات العربية وكانت تنتوي العودة إلى وظيفتها السابقة كمضيفة طيران بعد إلحاح والدها.

انتهت مهمة والدة "منار" في الدفاع عن ابنته كأنها "محاميها الوحيد"، بقيامها بإجراءات دفع كفالة الإفراج عنها والتي تقدر بـ20 ألف جنيه، بالمحكمة الاقتصادية في طنطا.

"إيه الإغراء إللي هيا عملته؟".. شقيقة مودة الأدهم تدافع عنه

دفاع مستميت، من رحمة الأدهم عن شقيقتها مودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، طالبا بتقدير صغر عمرها، قلة خبرتها في الإجراءات القانونية: "هى مابتعرفش إيه الغلط وإيه القوانين، حرام تترمي مع بنات ليل جايين من كباريهات".

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محاولات تبرئة شقيقتها دفعتها لاستنكار الهجوم على ملابسها: "كل بنات جيلها بتلبس كده.. إيه الإغراء إللي هيا عملته؟.. أنا دلوقتي مش عارفة أمشي بولادي في الشارع بعد التشهير ده والكلام إللي اتقال علينا في كل حتة؟ أختي ناجحة طول حياتها أنا مش مصدقة، أبويا مكنش مصدق وكان بيشوفها بالعافية في المحكمة"، متابعة: "أختي ناجحة طول حياتها أنا مش مصدقة، أبويا مكنش مصدق وكان بيشوفها بالعافية في المحكمة".

واستمرت شقيقتها في سرد محاسن "مودة": "أختي كانت فاشون وجسمها حلو وهي شخصية مرحة وضحكتها في وشها وتسعد كل من حولها حتى عندما كانت تزورنا في البيت كنا كلنا بنضحك"، نافية ما تردد عن هروبها من منزلها، مشيرة إلى أنها ابتعدت للتركيز في الدراسة وكنا على اتصال دائم بها ونعرف كل تفاصيلها.

وأكدت أن هذا التطبيق الذي تعمل عليه شقيقتها مستخدم في مصر ومرخص "كل الناس بتستخدمه وهيا مكنتش تعرف القانون وأنا بقالي ثلاثة شهور ماشفتهاش نفسي أشوفها وأقعد معاها أنا إللي ربتها على إيدي .. أبويا تعبان وأمي مريضة ومنهارة".

دعم مودة لم يتوقف عند شقيقتها فقط، حيث ساندها والدها في المحكمة، قائلا:"بنتي بنت بنوت"، نافيًا ارتكابها أي أفعال مخلة، بعد انتهاء جلسة الحكم عليها.

الدفاع والدعاء.. سلاحا أسرة حنين حسام في محنتها

"مش هسيب بنتي".. تلك الكلمات يرددها حسام عبدالقادر، والد المتهمة حنين حسام، باستمرار، مؤكدا على أنها لم ترتكب أي أفعال مشينة، مؤكدا بعد الحكم على ابنته بالحبس لمدة سنتين "أنا بنتي صغيرة، وماعملتش حاجة".

وعن المحتوى المنشور عبر حساباتها الإلكترونية، يؤكد والد "حنين": "بنتي اتصورت صور عادية، ومعملتش حاجة"، وسط تشديده على أن المواد المصورة تم التقاطها بعلمه.