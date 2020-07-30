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طريقة عمل مخ بالخلطة

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كتب: هن -

04:12 ص | الخميس 30 يوليو 2020

مخ بالخلطة

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مخ بالخلطة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مقادير عمل مخ بالخلطة

4 فصوص مخ 

للسلق

ماء 

خل 

ملح 

حبهان

فلفل أسود 

للخلطة

عصير ليمون 

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ثوم مفروم 

كزبرة خضراء مفرومة 

قرن فلفل أحمر حار 

طريقة عمل مخ بالخلطة

يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

يرفع من على النار ويشطف

يسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

يترك على النار حتى تمام السلق

ينظف ويقطع

في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت

ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ

يشوح على النار حتى تمام الطهي

ويقدم ساخنا

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