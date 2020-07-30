كتب: هن - 04:12 ص | الخميس 30 يوليو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مخ بالخلطة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. مقادير عمل مخ بالخلطة 4 فصوص مخ للسلق ماء خل ملح حبهان فلفل أسود للخلطة عصير ليمون Advertisements ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة قرن فلفل أحمر حار طريقة عمل مخ بالخلطة يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب يرفع من على النار ويشطف يسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان يترك على النار حتى تمام السلق ينظف ويقطع في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ يشوح على النار حتى تمام الطهي ويقدم ساخنا

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