في الحر الشديد.. هكذا تحافظ الحامل على استقرار الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يجلع السيدات الحوامل يعانين من عدم استقرار الدورة الدموية، لذا يقدم الخبراء بعض الطرق التي تخفف وطأة الأيام الحارة.

وتقول إيفون شيلداي، وهي قابلة بعيادة "هليوس" ببرلين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الحركة الخفيفة قد تساعد في الحفاظ على استقرار الدورة الدموية." فالمشي يشجع على نقل الأوردة للدم بطريقة أفضل للقلب.

وفي هذه الحالة تنصح شيلداي بالحركة في ساعات الصباح أو المساء لتفادي ساعات الذروة للشمس.

وتقول أديلايد ناردون، وهي طبيبة أمراض نساء بمركز صحة المرأة في ولاية رود أيلاند الأمريكية، إن المرأة الحامل تكون حرارة جسدها مرتفعة بعض الشئ عن الطبيعي، لذلك تكون حرارة الصيف غير مريحة لها، وفق ما نقل "دويتشه فيله".

وتنصح ناردون السيدات الحوامل بالبقاء بالمنزل في الأيام شديدة الحرارة، وتشغيل مكيف الهواء أو وضع منشفة مبللة على الجبهة أو الرأس.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يمكن للسيدات الحوامل أيضاً الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة لترطيب الجسم، وينصح الخبراء بشكل خاص برفع القدمين عند الجلوس، فهذا يحفز أيضاً حركة الدم للقلب.

كما يمكن القيام بحركات تدليك بسيطة للساقين أو تحريكهما في حركات رياضية بسيطة، ويمكن غسل القدمين بالمياه الباردة ثم الدافئة، وهو ما يحفز الدورة الدموية بحسب موقع نافيغاتور ميديتسين (Navigator Medizin).

وبحسب موقع جمعية القلب الأمريكية فإنه من المعتاد أن تدخل بعض السيدات الحوامل إلى المستشفى بسبب مضاعفات من درجة الحرارة المرتفعة. وتقول إليزابيث لانغن، وهي طبيبة أمراض نساء بجامعة ميشيغان الأمريكية: "عند الحمل يعمل الجسم بدأب للحفاظ على صحتك وصحة الجنين، لذلك فإن المجهود الذي يبذله الجسم لتخفيض الحرارة {في الصيف} يجهده فوق الحد".

ويحذر الموقع بشكل خاص من الإصابة بالجفاف، حيث قد يؤدي للشعور بالدوار وقد يتسبب في سقوط الحامل. لذلك ينصح الموقع بالإكثار من شرب السوائل.