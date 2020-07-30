دراسة تزعم: طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

صحة
أوضحت دراسة حديثة، أن الرجال الذين تزيد أطوالهم عن 6 أقدام، معرضون للإصابة بالعدوى بفيروس كورونا مرتين، وأظهرت بيانات من 2000 شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن الرجال الذين تزيد أطوالهم عن 6 أقدام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.
وجرى تحليل نتائج المسح من قبل فريق من علماء بالمملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة، بقيادة خبراء في جامعة أكسفورد، وأظهر أن النساء أيضا لديهن احتمالات أعلى إذا كن أطول من 6 أقدام (1.82 متر).
وسُئل المشاركون عن وضعهم الوظيفي، ودخلهم، وكيف ينتقلون إلى العمل، وإذا كانوا يعيشون مع أشخاص آخرين، وما إذا كانوا نشطين اجتماعياً، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
ومن بين 2000 شخص شملهم الاستطلاع، بما في ذلك 1000 في المملكة المتحدة و1000 في الولايات المتحدة، كان طول 339 شخصاً أكثر من ستة أقدام، وأظهرت نتائج الفحوصات أن هؤلاء الأشخاص لديهم قابلية أكبر للإصابة بفيروس كورونا.
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