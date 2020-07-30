متنسيش تنقعيه 12 ساعة.. طريقة عمل الترمس في عيد الأضحى

مطبخ

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من ربات البيوت في إعداد الترمس، أحد الأطعمة الشهيرة التي تقدم في تلك المناسبة، باحثات عن وصفة سهلة لتحضيره بمذاق مثالي.

وفيما يلي، خطوات تحضير الترمس على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

مقادير الترمس

ترمس

عصير ليمون

شطة

ملح

كمون

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طريقة تحضير الترمس

- وضع الترمس في ماء ساخن لمدة 12 ساعة متواصلة، حتى ينضج.

- تصفية الترمس جيدا من الماء.

- إضافة عصير الليمون على الترمس.

- إضافة الملح والكمون والشطة على الترمس، وتقديمه.