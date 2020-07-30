مطبخ
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من ربات البيوت في إعداد الترمس، أحد الأطعمة الشهيرة التي تقدم في تلك المناسبة، باحثات عن وصفة سهلة لتحضيره بمذاق مثالي.
وفيما يلي، خطوات تحضير الترمس على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":
مقادير الترمس
ترمس
عصير ليمون
شطة
ملح
كمون
طريقة تحضير الترمس
- وضع الترمس في ماء ساخن لمدة 12 ساعة متواصلة، حتى ينضج.
- تصفية الترمس جيدا من الماء.
- إضافة عصير الليمون على الترمس.
- إضافة الملح والكمون والشطة على الترمس، وتقديمه.
كانت هذه تفاصيل خبر متنسيش تنقعيه 12 ساعة.. طريقة عمل الترمس في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.