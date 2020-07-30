لينا الفيشاوي تتجاهل براءة والدها وتتحدث عن حبها لمصر: فخورة بها

علاقات و مجتمع

رغم حديث والدها الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى، عن أزمة علاقتهما، بعد إلغاء الحكم بحبسه لمدة عام، لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، تجاهلت ابنته لينا، كل هذه التفاصيل، وتحدثت عن حبها لمصر ودعم السياحة والأماكن الأثرية.

وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق إنستجرام، علقت "لينا"، بأنها فخورة بمنشأها وبلدها مصر: "بلد تمتلك أفلامًا خاصة بها، ‏وتمتلك دراسة مستقلة بها في الجامعات تدعى "علم المصريات".. وإحدى عجائب الدنيا السبع.. تاريخ وثقافة لا تصدق.. نهر النيل ‏والبحرين الأحمر والأبيض، أماكن للترفيه والسياحة مثل القاهرة والأقصر وأسوان والعين السخنة والغردقة والإسكندرية ونويبع ‏ودهب وهي المكان المفضل لي".‏

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ونشرت "لينا" عددا من الصور للمدن المصرية مثل القاهرة والأقصر ومدينة دهب.

كما طلبت من أصدقائها المصريين، نشر صور لأماكنهم ومدنهم المفضلة في مصر، وكان من بينهم "لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت اليوم، بإلغاء حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة عام، والقضاء ببرائته في ‏قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة.