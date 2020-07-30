علاقات و مجتمع
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، عن إتيكيت التعامل مع الرجل المحترم.
وقدمت "الشربيني" في مقطع الفيديو عددا من النصائح في التعامل مع الرجل المحترم، بعدما سألتها إحدى المتابعات في هذا الموضوع، كانت أولها: "متكتميش على نفسه.. الرجل ميحبش الكتمة، ولا تسيبيها أوي برضو.. بلاش كل شوية انت فين".
ومن ضمن النصائح أيضًا: "صاحبيه.. خلي في عقل موزون وصاحبيه لما يجي يقولك على أي حاجة ليها علاقة بالبنات"، وتابعت "الشربيني": "الرجل ساعات بيكون زي العلبة الفاضية عايش في اللاشيء.. فسبيه يقعد براحته وفي منطقته.. متقوليش انت سرحان في مين".
واستطردت "الشربيني" في نصائحها: "بلاش كل شوية تعلقي على صحابه الرجالة.. ولازم تتقبلي فكرة إنه عنده وقته مع صحابه"، واختتمت "الشربيني": "بلاش في فترة الخطوبة تهاجمي أمه واخواته البنات".
وتفاعل مع مقطع الفيديو الكثير من متابعيها، إذ حصد أكثر من 700 ألف مشاهدة، ومن بين التعليقات: "إنتي سبب طلاقي"، و"هو بقى في رجالة محترمين أصلًا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر كتالوج رضوى الشربيني للتعامل مع الرجل المحترم: بلاش تكتمي على نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.