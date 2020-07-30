كتالوج رضوى الشربيني للتعامل مع الرجل المحترم: بلاش تكتمي على نفسه

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، عن إتيكيت التعامل مع الرجل المحترم.

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وقدمت "الشربيني" في مقطع الفيديو عددا من النصائح في التعامل مع الرجل المحترم، بعدما سألتها إحدى المتابعات في هذا الموضوع، كانت أولها: "متكتميش على نفسه.. الرجل ميحبش الكتمة، ولا تسيبيها أوي برضو.. بلاش كل شوية انت فين".

ومن ضمن النصائح أيضًا: "صاحبيه.. خلي في عقل موزون وصاحبيه لما يجي يقولك على أي حاجة ليها علاقة بالبنات"، وتابعت "الشربيني": "الرجل ساعات بيكون زي العلبة الفاضية عايش في اللاشيء.. فسبيه يقعد براحته وفي منطقته.. متقوليش انت سرحان في مين".

واستطردت "الشربيني" في نصائحها: "بلاش كل شوية تعلقي على صحابه الرجالة.. ولازم تتقبلي فكرة إنه عنده وقته مع صحابه"، واختتمت "الشربيني": "بلاش في فترة الخطوبة تهاجمي أمه واخواته البنات".

وتفاعل مع مقطع الفيديو الكثير من متابعيها، إذ حصد أكثر من 700 ألف مشاهدة، ومن بين التعليقات: "إنتي سبب طلاقي"، و"هو بقى في رجالة محترمين أصلًا؟".