توقعات الأبراج اليوم 30-7-2020: نجاح للحمل.. ونصيحة للثور

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope

برج الحمل:

ستحقق الكثير من النجاحات اليوم، وقد تكون مرهق بحلول نهاية اليوم، لذا ركز فيما هو مهم بدلا من ترك نفسك مهتم بالأشياء التافهة.

برج الثور:

اتخذ قراراتك بنفسك ونفذها ولا تعتمد على الآخرين.

برج الجوزاء:

أنت طموح والجميع يحبك، ولكن لديك بعض المشاكل الخاصة حاول أن تحلها، وركز في حياتك فقط.

برج السرطان:

من المحتمل أن تحدث تغييرات كبيرة في المنزل أو العمل، فاستمر في التركيز على وظيفتك الحالية بدلا من القلق بشأن الأحداث التي لا يمكنك التحكم فيها، وسوف يستقر كل شئ في غضون أيام قليلة.

برج الأسد:

تمر بفترة جيدة للغاية خاصة بعد أن حققت تقدم كبير في الأسابيع القليلة الماضية.

برج العذراء:

قد تبدو علاقاتك مع الأسرة وأصدقائك متوترة، لذا حاول أن تبتعد عنهم في الوقت الحالي، واذهب إلى مكان وحدك كي تفرغ طاقتك المكبوتة.

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برج الميزان:

تدور في ذهنك قضايا مهمة حاول أن تحلها بصدر رحب، وابذل جهدك كله في جعل حياتك المنزلية أكثر إيجابية وتفاؤل.

برج العقرب:

لا تحاول إجبار أحد على شئ تريده بشدة، ركز فقط في نفسك لتتمكن من تحويل أحلامك إلى حقيقة.

برج القوس.

أنت شخص منتج بشكل كبير، ولكنك تشعر بعدم الرضا وترغب في أن يكون لديك العديد من الممتلكات.

برج الجدي:

لديك عقل تحليلي شديد يخدمك بشكل جيد في مجال الأعمال المختلفة، حاول تطوير نفسك دائما.

برج الدلو:

أنت مقبل على بداية فترة مثيرة في حياتك العاطفية، وربما تكون هناك نقلة كبيرة مع شريك حياتك.

برج الحوت:

لديك طبيعة عاطفية مختلفة، عليك مشاركة الآخرين أفكارك.