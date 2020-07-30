علاقات و مجتمع
حرصت الفنانة درة، على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "درة" بفستان أحمر، وعلقت: "عيد مبارك وسعيد عليكم"، وحرص متابعوها على تهنئتها بعيد الأضحى.
الفنانة درة تناهض التحرش
وخلال الفترة الماضية، تبنت الكثير من نجمات الفن، منهم الفنانة درة، إطلاق الحملات لمواجهة التحرش والاعتداءات المختلفة التي تتعرض لها الفتيات، كالحملة التي دشنتها الفنانة ياسمين غيث، عقب حديثها عن تعرضها للتحرش في المرحلة الثانوية على يد معلمها.
وكانت استعانت الفنانة درة، بمشهد درامي من مسلسل "ظرف أسود"، والتي كانت تجسد فيه دور "سعاد"، لتوجيه الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش خلال المواصلات العامة، إذ ظهرت خلال المشهد وهي تقوم بضرب سائق تاكسي تحرش بها لفظيًا.
وأرفقت "درة" تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللي حصل مع سعاد، في ظرف أسود، أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة ساحرة.. درة تهنىء متابعيها بعيد الأضحى: مبارك وسعيد عليكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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