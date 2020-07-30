الصحة توضح أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية

صحة
أوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، خطورة الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية على الصحة، حيث يعتمد البعض على الفيتامينات بشكل كبير لتقوية المناعة.
أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية
يؤدى إلى زيادة ترسبات الأملاح على الكلى.
تقل فاعلية تلك الأدوية حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.
نصائح تساعد على تفادي مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات
ومن الأمور التي تساعد على تفادي مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات، كما ذكرها موقع "Web Md":
التوازن في تناول الأطعمة
عدم التركيز على بعض أنواع المواد الغذائية دون غيرها، فالجسم يحتاج إلى كافة العناصر الغذائية.
الابتعاد عن الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.
التوقف عن تناول الفيتامين في حالة ملاحظة أي أعراض جانبية.
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