الامارات | منصة #معاً_في_ياس تنطلق برسالة بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة #معاً_في_ياس تنطلق برسالة بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، منصة #معاً_في_ياس للترحيب بزوارها من جديد في مرافقها السياحية، وذلك بعد عودتها لاستقبال زوارها مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية في هذا الإطار.

وتتضمن المنصة الجديدة توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، بالإضافة إلى العروض على باقات «الإقامة واللعب» في فنادق الجزيرة والتي تبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس، إذ تسعى جزيرة ياس من خلال هذه المنصة بالتزامن مع برنامج «ياس للصحة والسلامة» إلى تمكين زوارها من خوض تجربة آمنة وممتعة تعزز من شعورهم بالثقة في العودة إلى جزيرة ياس.

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وتحمل منصة #معاً_في_ياس رسالة بسيطة لكن مضمونها العميق مستوحى من المنصة العالمية التي تشجع على تعزيز الترابط بين الناس في ظل أزمة فيروس كورونا، وما فرضته من تباعد اجتماعي. كما تحتفي المنصة بعودة التجارب المشتركة التي طال انتظارها على أرض الواقع، مع الحفاظ على المسافة الآمنة.

وتطبق جزيرة ياس تدابير احترازية تنسجم مع التوجيهات الحكومية، لضمان صحة وسلامة الضيوف التي تأتي على رأس أولوياتها.

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