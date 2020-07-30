الامارات | «فيراري أبوظبي» و«وارنر براذرز» ترحبان بالضيوف مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيراري أبوظبي» و«وارنر براذرز» ترحبان بالضيوف مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء احتفالية، بدأ كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، مجدداً، استقبال الضيوف.

واستقبلت «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفها بعرض احتفالي خاص تضمّن لوحات راقصة باستخدام أعلام المدينة الترفيهية، في حين قامت الشخصيات المحبوبة، مثل بينو وبيرتو، بالترحيب بالضيوف من مسافة آمنة قبل بدء العد التنازلي لإعادة الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم.

وفي «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أمضى الضيوف أوقاتاً حافلة على وقع أنغام وإيقاعات موسيقى الـ«دي جي» الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا. وقبل دخول الضيوف إلى المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، قُدم عرض ترفيهي مخصص للترحيب بالضيوف مع إطلالة للشخصيات المحبوبة في المدينة الترفيهية، بما فيها «باغز باني»، وشخصيات «جستس لييغ»، وعائلة «ذا فلينستونز».

وكانت المدن الترفيهية قد افتتحت أبوابها أول من أمس، حصرياً لحاملي البطاقات السنوية في بادرة شكر وامتنان لهم. واعتباراً من أمس، بدأ كل من «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» إلى جانب وجهة المغامرات الداخلية «كلايم» باستقبال الضيوف عبر قيامهم بالحجز المسبق من خلال المواقع الإلكترونية.

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ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«كلايم أبوظبي» العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل الضيوف، بمن في ذلك حاملو البطاقات السنوية، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

ودعت المدن الترفيهية الضيوف إلى التقيّد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، والمرور عبر الكاميرات الحرارية عند الدخول إلى جانب تعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع المنافذ.

• %30 من السعة التشغيلية للوجهات سيتم التقيد بها ضمن الإجراءات.

• المدن الترفيهية دعت الضيوف إلى التقيّد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات والحرص على التباعد.

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