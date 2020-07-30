الامارات | «الشارقة للكتاب» تستقبل وفداً إيطالياً لبحث سبل التعاون الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» تستقبل وفداً إيطالياً لبحث سبل التعاون الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، في مقرّ الهيئة كلاً من نيكولا لينر سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، والبروفيسور إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، في زيارة بحثوا خلالها تعزيز سبل التعاون المشترك الذي يجمع إمارة الشارقة مع الجهات والمؤسسات الثقافية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الزيارة حضور الناشرين وصناع المعرفة الإيطاليين في كل من مؤتمر الناشرين، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب تعزيز فرص التبادل الثقافي والإبداعي العربي الإيطالي، كما استعرضا البرنامج الذي تضعه الشارقة استعداداً لحضورها ضيف شرف معرض بولونيا لكتاب الطفل.

وتعرّف وفد الجمهورية الإيطالية على المشروعات والفعاليات والأحداث الثقافية التي تنظمها الهيئة سنوياً، ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعدّ واحداً من أكبر ثلاثة معارض للكتب في العالم، واطلع على أهم المنجزات التي حققتها المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، والمساهمات التي قدمتها لدور النشر العربية والعالمية العاملة فيها؛ كما استمع الوفد لشروحات حول ما يقدمه مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الحدث الأبرز من نوعه على صعيد أدب الطفل في المنطقة.

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وأكد أحمد العامري، أن ما يجمع إمارة الشارقة مع مدن الجمهورية الإيطالية علاقات ثقافية كبيرة، أسس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون منطلقاً للحوار الحضاري والإنساني، وأشار إلى أن الجمهورية الإيطالية تمتلك إرثاً ثقافيّاً كبيراً يمتدّ إلى قرون.

وأكد السفير الإيطالي أن الزيارة تعزز العلاقات مع المؤسسات النظيرة في إيطاليا، وقال: «نتطلع لمزيد من المشاركة والحضور الإيطالي في الفعاليات والمعارض الدولية التي تنظمها إمارة الشارقة، وفي الوقت نفسه نسعى لتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية في الإمارة». وتسلّم السفير الإيطالي من رئيس هيئة الشارقة للكتاب نسخة مترجمة للايطالية من كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة «حديث الذاكرة»، الذي يروي سيرة حياة سموّه بعد تسلّمه لمقاليد الحكم والتغيرات التي ترافقت مع تلك الفترة التي شهدت قيام الاتحاد، وغيرها من الأحداث المحلية والإقليمية.

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