الامارات | بورتريه ذاتي لرامبرانت بـ 18 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن بورتريه ذاتي لرامبرانت بـ 18 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة بورتريه ذاتي هي أحد ثلاثة بورتريهات ذاتية لرامبرانت يملكها أفراد، في لندن بسعر 14.5 مليون جنيه استرليني (18.7 مليون دولار). وشكل ذلك سعراً قياسياً لبورتريه ذاتي لرامبرانت. وأنجز الرسام اللوحة في عام 1632 وهي تظهره في سن الـ26 مرتدياً لباساً رسمياً أسود مع ياقة من الدانتيل ومعتمراً قبعة مصنوعة من اللباد. وكان سعر اللوحة مقدراً بين 12 و16 مليون جينه إسترليني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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