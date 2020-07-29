بالعربية والإنجليزية.. القومي للمرأة يدعم الفتيات ضد الابتزاز الإلكتروني

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، دعمه الكامل لكل سيدة تتعرض لابتزاز إلكتروني، لعدم الإفصاح عن العنف الذي تعرضت له.

وأصدر المجلس بيانا، باللغتين العربية والإنجليزية، أكد خلاله متابعته للقضية المتعلقة بالتهديد بارتكاب العنف والإيذاء من قبل بعض الأشخاص ضد مؤسسي صفحات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تطبيق إنستجرام، والتي تنشر بعض الوقائع لفتيات تعرضن للإيذاء والاعتداءات الجنسية، وذلك انطلاقاً من حرص المجلس القومي للمرأة على متابعة جميع مستجدات قضايا المرأة المطروحة على الساحة.

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وتابع "القومي للمرأة" بأنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، كما يهيب المجلس بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى "15115 " حتى يجري اتخاذ اللازم.

وطالب المجلس، كل فتاة وسيدة تتعرض للمضايقات والتهديدات، بسرعة الإبلاغ عن طريق آليات الإبلاغ الرسمية للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العامة، والتي تقوم بدورها بالبحث والتحقيق في شأن تلك البلاغات.

وشدد المجلس القومي للمرأة، على أن أجهزة الدولة لا تتوانى في التصدي لهذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة تحقيقا للعدالة.

يشار إلى أن حساب متخصص في فضح المتحرشين والمغتصين، نشر واقعة تعود إلى 2014، لشابة تعرضت للاغتصاب في فندق شهير في وسط البلد، على يد 6 أشخاص، والذين دونوا أسمائهم على جسدها، وسط تصوير أحدهم للواقعة، لابتزازها بها فيما بعد.