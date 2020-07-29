لربات البيوت.. أخطاء يجب تجنبها خلال "ترويقة العيد" في زمن كورونا

ماما

مهمة موسمية تقع على كاهل ربات البيوت، من تنظيف المنزل إلى تطهيره وتزيينه، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليزداد الأمر صعوبة، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

ويرصد "هن" أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها، خلال تنظيف المنزل في زمن كورونا:

تجنب تطهير المنزل بكلور غير مخفف

يجب تعقيم الأسطح والأثاث والأبواب وتعقيم الحمامات وأدوات الطهي باستخدام معقم يحتوي على نسبة عالية من الكلور، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية في نشراتها التوعوية، على الصفحة الرسمية على فيس بوك.

ويمكن تحضير هذا المعقم منزليا، من خلال خلط 1 ملي من الكلور المركز، و1 لتر من الماء، و50 مللي (مقدار فنجان قهوة من الكلور التجاري في المحلات).

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تجنب تعقيم الشقة بطريقة خاطئة

تجنب خلط الكلور بالكحول أو الخل، بهدف إعداد محلول لتطهير الشقة، لأنه يتسبب في إنتاج غازات سامة، تؤدي إلى الإغماء، والإصابة بالتسمم، وقد تصل إلى الوفاة.

حيث تشرح سارة الداخلي باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، لـ"هن"، أن خلط الكلور مع الكحول يتسبب في إنتاج غاز "كلوروفورم"، مشددة على ضرورة تهوية المنزل، كأحد الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وذكرت "الداخلي"، طريقة تحضير محلول التعقيم في المنزل، من خلال خلط 1 ملي من الكلور المركز، ما يعادل "فنجان القهوة"، و1 لتر من الماء، و50 ملي، موضحة: "لو زودنا الكلور أكتر من كده هينتج غاز بيأثر على الجهاز التنفسى".

تجنب وضع اليد داخل الفرن عقب تعقيمها بالكحول

تحذر الباحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، من إدخال اليدين إلى الفرن، أو جعلهما قريبتين من النار عقب تعقيمهما بالكحول الإيثيلي، قائلة لـ"هن": "كده هتتحرقي، ده خطر جدًا على الجلد، لأن الكحول بيساعد على الاشتعال بسرعة جدًا".

وتطالب "الداخلي" ربات البيوت، باستبدال الكحول الإيثيلي بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو الابتعاد عن النيران لمدة لا تقل عن ساعة منذ استعمال الكحول، لضمان زواله من على سطح الجلد نهائيًا، متابعة: "الكحول بيعمل حواليه حاجة اسمها المنطقة المطهرة، دي بتقلل فرص تواجد البكتيريا على الجلد، لمدة من 30 دقيقة وحتى 60 دقيقة".