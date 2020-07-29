في الثلث الأخير من الحمل.. 5 فيتامينات لتسهيل الولادة الطبيعية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون ينصح الأطباء بتناول بعض الفيتامينات المهمة خلال الثلث الأخير من الحمل، بهدف تسهيل عملية المخاض والولادة الطبيعية وإمداد الأم والجنين بالعناصر الغذائية اللازمة. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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