منها الطفح الحراري.. 7 أسباب لظهور حبوب حمراء في الجسم فجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تظهر بعض الحبوب الحمراء فجأة على الجسم، دون مقدمات أو معرفة أسباب، ولهذا نوضح أسباب ذلك لتلقي العلاج المناسب وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

1- النخالية الوردية:

النخالية الوردية هي حالة جلدية التهابية تنتج طفحا جلديا أحمر، سببها الدقيق غير معروف، لكن الباحثون يعتقدون أنها قد تأتي من عدوى فيروسية، تكون البقع على شكل بيضاوي وحمراء وأحيانا متقشرة، وتشمل أعراض النخالية أيضا التهاب الحلق، والحكة التي تزداد سوءا عندما يسخن الجلد خلال الاستحمام أو التمرين، وصداع الرأس، والحمى.

2- الطفح الحراري:

يتشكل الطفح الحراري عند انسداد المسام في جلدك أثناء التعرق، ويمكن أن يحدث أثناء التمرين أو عندما تكون في طقس حار أو رطب، حيث إنه إذا تم منع العرق من الظهور على سطح بشرتك، يؤدي إلى تكون كتل صغيرة تشبه البثور، وقد تكون حمراء أو مملوءة بسائل شفاف، ويمكن أن تشعر النتوءات وبالحكة أو الألم، ويختفي الطفح الحراري عادة عندما يبرد جلدك.

3- التهاب الجلد التماسي:

التهاب الجلد التماسي هو طفح جلدي يحدث بعد أن تلمس مادة لديك حساسية منها أو تكون قاسية على الجلد، مثل منتج تنظيف قوي، ويمكن أن تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجلد التماسي، الاحمرار والقشعريرة والتورم والحكة وتقشر الجلد.

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4- حكة السباحة:

هي طفح جلدي يأتي من خلال التواجد في الماء الموبوء بطفيليات، وذلك عندما يسبح الناس في هذا الماء، يمكن أن تصيب الطفيليات جلدهم، بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تؤدي هذه الطفيليات إلى الحرقان والحكة، وكذلك البثور الصغيرة أو البثور الحمراء، وعادة ما تختفي حكة السباح من تلقاء نفسه في غضون أسبوع تقريبا، ويمكن أن تساعد الكريمات المضادة للحكة في تقليل الأعراض.

5- مرض السعفة:

داء السعفة هو طفح جلدي أحمر اللون، سببه الفطريات ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم، وتعتبر السعفة معدية أيضا، لذا يمكنك نشرها للآخرين، لذا يجب الذهاب للطبيب لوصف الأدوية المضادة للفطريات لعلاجها.

6- التهاب الجلد التحسسي:

التهاب الجلد التحسسي هو نوع شائع من الأكزيما، غالبا ما يبدأ في الأطفال ويمكن أن يختفي مع تقدم الطفل في العمر، ويمكن أن يكون التهاب الجلد التحسسي مؤلما ومسببا للحكة، ويصبح الجلد جافا، وأحمر، ومتشقق، لذا إذا تم خدشه كثيرا، يمكن أن تتكون العدوى، مما يتسبب في ظهور بثور تتسرب إلى سائل أصفر.

7- مرض الحزاز المسطح:

هي حالة تؤدي إلى ظهور نتوءات أرجوانية حمراء في مناطق مختلفة من الجسم، وتعتبر المناطق الأكثر شيوعا للعثور على هذه النتوءات هي على والظهر والكاحلين، وفي المناطق التي تستمر فيها البقع في الظهور، يمكن أن يصبح الجلد خشنا ومتقشرا.