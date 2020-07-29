لتجنب ارتفاع الكوليسترول.. ٥ نصائح ضرورية عند تناول اللحوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل يؤثر تناول اللحوم الحمراء على مستوى الكوليسترول في الجسم، وبالتالي يجب اتباع بعض الإرشادات الضرورية في عيد الأضحى للوقاية من ارتفاع معدلاته. للتفاصيل ..اضغط هنا

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