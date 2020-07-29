للنباتيين.. 5 بدائل صحية للحوم في العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يبتعد متبعو الأنظمة النباتية عن تناول اللحوم الحمراء، ومن ثم يمكن تناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية نفسها المتوافرة في اللحوم. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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