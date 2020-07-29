كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات تجميل أظافرها بوضع مناكير، ليمنحهن إطلالات جذابة وأنيقة، بمختلف المناسبات والأوقات.

ويعد عيد الأضحى من المناسبات التي تلجأ فيها كل فتاة إلى الاستعانة بطرق وأساليب جمالية متعددة، للظهور بأفضل إطلالة، ومن بين هذه الطرق وضع مناكير المناسب لشكل أظافرها، إضافة إلى ألوان الملابس التي ترتديها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة ألوان مناكير تناسب سهرات عيد الأضحى 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة خلال أيام العيد.



مناكير شفاف

مناكير شفاف



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئة وطبيعية بعيد الأضحى 2020، يمكنك تطبيق مناكير شفاف ناعم، يضفي على إطلالتك قدرا من البساطة والأناقة.

ويمكنك إضافة لمسة جمالية بسيطة على مناكير الشفاف، وأهم ما يميز لون مناكير الشفاف أنه يناسب مختلف الفتيات.

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مناكير نيود

مناكير نيود



إذا كنت ترغبين في إطلالة تجمع بين البساطة والأناقة بعيد الأضحى، يمكنك تطبيق مناكير باللون النيود الفاتح، إذ يناسب مختلف الإطلالات والمناسبات.



مناكير أحمر

مناكير أحمر



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة بعيد الأضحى 2020، وترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية، يمكنك اعتماد مناكير باللون الأحمر ذي لمعة خفيفة أو مطفي تماما.

وأهم ما يميز مناكير باللون الأحمر، أن موضته لا تنتهي مع مرور الزمن، كما يمكن تطبيقه بمختلف الأوقات والمناسبات، ويناسب صاحبات البشرة البيضاء والخمرية على حد سواء.

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مناكير بنفسجي

مناكير بنفسجي



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جريئة في إحدى سهرات عيد الأضحى 2020، يمكنك تطبيق مناكير باللون البنفسجي، مع إضافة لمسة جمالية على أحد الصوابع، لتضفي على إطلالتك جاذبية وسحرا خاصا.



مناكير أبيض

مناكير أبيض



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة مختلفة ومميزة بسهرات عيد الأضحى، يمكنك تطبيق مناكير باللون الأبيض الأنيق، الذي يمنح إطلالتك هدوءا وجاذبية.

ويناسب مناكير باللون الأبيض صاحبات البشرة البيضاء والخمرية، كما يمكن تطبيقه بمختلف الأوقات، وليس السهرات والمناسبات فقط.



مناكير كشمير

مناكير كشمير



يعد الكشمير من أكثر الألوان رواجا وانتشارا خلال السنوات الماضية، ولا يزال يتصدر قائمة ألوان مناكير 2020.

وأهم ما يميز هذا اللون أنه متعدد الدرجات، ويمكنك اختيار الدرجة التي تناسبك، للظهور بإطلالة أنيقة ومميزة، كما يمكنك الاستعانة مناكير بنفس اللون في سهرات عيد الأضحى.

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