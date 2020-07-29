فوائد وماسكات عصير الجرجير للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - الشعر الصحي والحيوي هو حلم لجميع النساء؛ لأنه يعزِّز الشعور بالثقة والجمال، لكن العادات السيئة وعدم وجود الوقت الكافي تجعل الاهتمام بالشعر صعبًا إلى حد ما، ولاهتمامنا بجمالك نساعدك اليوم على تحسين شعرك باستخدام المكونات المتوافرة دومًا في المنزل، ومنها خلطات الجرجير، الذي يُعتبر من أهم الخضراوات الورقية، فتعرفي على فوائده وخلطاته المناسبة لشعرك.



فوائد الجرجير للشعر

فوائد الجرجير للشعر



الجرجير نبتة ورقية مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، والمنجنيز، والحديد، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة، وهو يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، وفيتامينات A، و C، و K، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف، وهو يساعد على زيادة نمو الشعر؛ حيث يعمل على زيادة الأوكسجين في فروة الرأس وتعزيز صحة فروة الرأس، مما يتسبب في نمو الشعر بشكل صحي، وتحسين نوعية الشعر، وزيادة اللمعان به، بالإضافة إلى كونه يحمي من تساقط الشعر ويحدُّ من إصابة فروة الرأس بالالتهابات البكتيرية، وحماية الشعر من الإصابة بالالتهابات، وقتل البكتيريا المتواجدة في الشعر.

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الجرجير لإطالة الشعر



يساهم الجرجير بشكل فعال في إطالة الشعر؛ وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة، ولاستعماله اعصري كمية كافية من الجرجير، وقومي بمزجه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الثوم حتى يتماسك الخليط تمامًا، وضعيه على فروة الرأس، وافركي الشعر جيدًا لمدة خمس دقائق باستخدام أصابع اليد، وغطّي شعرك باستخدام غطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يجف تمامًا، ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو عدة مرات للتخلص من رائحة الجرجير، ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مضمونة خلال فترة زمنية قصيرة.

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تكثيف الشعر باستخدام الجرجير

تكثيف الشعر باستخدام الجرجير



يكثِّف الجرجير الشعر ويخلصه من الجفاف الذي يتعرض له نتيجة العديد من العوامل البيئة المختلفة، ولتطبيق هذه الوصفة ضعي كمية كافية من أوراق الجرجير في الخلاط الكهربائي وشغليه على درجة متوسطة وافرميه فرمًا ناعمًا، ثم أضيفي القليل من الماء، وافرميه لمده نصف دقيقة أخرى، ثم ضعي المزيج الناتج على الشعر، خاصةً في الأطراف والجذور، وقومي بتدليكه لمدة خمس دقائق ثم اتركيه لمدة ربع ساعة واشطفيه بالماء الدافئ والشامبو، وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة فعالة ورائعة.



الجرجير لتغذية فروة الرأس



يغذِّي قناع الجرجير وزيت الزيتون فروة الرأس، ويزيد من طول وكثافة الشعر بشكل جيد للحفاظ على صحة الشعر بشكل طبيعي، ولتطبيق هذا الماسك ضعي حزمة صغيرة من الجرجير المقطَّع والقليل من زيت الزيتون مع عصير نصف ليمونة وكمية مناسبة من الماء البارد، وضعيه على الرأس وافركيه بأطراف الأصابع بحركات دائرية، ثم غطي الرأس لمدة ثلاث ساعات، واغسليه بالماء الفاتر، وكرري هذا القناع مرة في الأسبوع.

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