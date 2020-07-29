فساتين أنثوية بأسلوب شبابي للعيد من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - نشرت مدوّنات الموضة والفنانات العربيات الكثيرَ من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بموديلات لفساتين جديدة ومميزة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وقد جمعنا لكِ من وحيهن أكثر من عشر إطلالات صُمِّمَتْ بما يتناسب مع جميع الأذواق؛ لتلهمكِ عزيزتي أفكارًا لمظهر جذاب وعصري لاحتفالك بالعيد.



فساتين زهرية من نور عريضة ونسرين طافش

نور عريضة

نسرين طافش



تعتمد الفتيات في العيد على الفساتين العصرية بالألوان الأنثوية، كالزهري، لذا جمعنا لمُحِبَّات اللون الزهري إطلالتين مختلفتين وأنيقتين، حيث تألقت مدوّنة الموضة والموديل نور عريضة بفستان زهري طويل مزين بقماش شفاف منقط بالأبيض وبكشكشة ناعمة في الجزء العلوي للفستان، لمظهر مناسب للحفلات، بينما تجملت نسرين طافش بفستان زهري منفوش مصمّم بقصة ناعمة في الجزء العلوي، لإطلالة أنثوية مناسبة للحفلات البسيطة.

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خيارات غدير السبتي للمناسبات

غدير السبتي



فضلت غدير سبتي الظهور بفساتين مناسبة للمناسبات الضخمة خلال الفترات الماضية، ومن خياراتها المناسبة لحفلات العيد تزينت بفستان بنفسجي منفوش ومصمم بلمعة بيضاء وبنفسجية في الجزء العلوي بطريقة مميزة، وأكملت جمال مظهرها بمجوهرات فضية وتسريحة الويفي المنسدل للشعر، اما في الإطلالة الثانية، فقد تأنقت بفستان بيج واسع مزين من الجزء العلوي بالفصوص الفضية ومصمم بريش في الأكمام، وكانت إطلالتها من توقيع المصمّمة بدور العويد.

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فساتين بيضاء من إلين سليمان ولما العقيل

لما العقيل

إلين سليمان



تفضِّل الفتيات، في صباح العيد، خيارات الفساتين البيضاء المصمّمة بموديلات ناعمة، لذا جمعنا لكِ إطلالتين مختلفتين من مدونات الموضة، حيث جاءت إلين سليمان بفستان أبيض ناعم مصمّم بقصة مميزة، وأكملت إطلالتها بحقيبة زرقاء وحذاء أسود لكسر اللون، بينما اختارت لما العقيل فستانًا بوهيميًّا أبيض مصمّمًا بقصة واسعة وناعمة ومزينة بقماش شفاف منقط بالأبيض.

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