عبايات خليجية من إنستجرام ميثاء علي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - ميثاء علي، شابة إماراتية تنشر الكثير من الصور للعبايات الخليجية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ١٢٥ ألف متابع، كونها مدونة موضة مهتمة بالأزياء العربية، ولكثرة خياراتها المصممة بأناقة وجودة عالية وموديلاتها المحتشمة والمناسبة لكل الفتيات العربيات، جمعنا لكنّ أحدث إطلالاتها العباية الخليجية، فإليكن الخيارات.



عبايات سوداء ناعمة من ميثاء علي

إطلالات العبايات الناعمة



تفضِّل الكثيرات من النساء خيارات العبايات السوداء المصممة بموديلات ناعمة ومريحة للعين، ومنها لجأت مدونة الموضة والبلوجر ميثاء علي لعباية سوداء مزينة بقماش رمادي ناعم مزين بفصوص بنية، وتألقت بعباية سوداء مطرزة بالفصوص الصغيرة في الأطراف، وتجملت بعباية سوداء مزينة بقماش أحمر في الأطراف وتطريزات سوداء بفصوص متعرجة بطريقة أنيقة وجذابة، وأطلت بعباية سوداء مزينة بقماش الساتان المطرز بالنقوش السوداء، وظهرت بعباية سوداء مزينة بقماش أبيض ومصممة بقصة البليزر في الأعلى.

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عبايات خليجية ملونة من ميثاء علي

إطلالات العبايات الملونة



تُضفي العبايات الملونة المزيد من روح الشبابية والأناقة على من ترتديها، وإن كانت بالتصميمات الناعمة المناسبة للشابات، لذا اختارت ميثاء علي عباية بيضاء مصممة بموديل ناعم ومتعرج بطريقة شبابية نقية، ونسقت عباية بدرجة الأوف وايت الداكنة مع حقيبة سوداء ومجوهرات فضية أنثوية لمظهر جذاب، وارتدت عباية بدرجة الأزرق الداكن المزين بالفصوص البيضاء مع حذاء ذي كعب أسود ومجوهرات ذهبية ناعمة.

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عبايات سوداء مطرزة من ميثاء علي

العبايات المطرزة



للعبايات المطرزة بتطريزات أنيقة وبسيطة مناسبة للمشاوير البسيطة، يمكن لميثاء أن تلهمكن بإطلالتها بعباية سوداء مصممة بقماش الساتان المطرز بالرمادي والأسود في الأطراف لمظهر ناعم مناسب للشابات، أو اختيارها لعباية سوداء مصممة بكم ذي طبقات مطرزة بالفصوص البيج بطريقة متعرجة وأنيقة، أو ظهورها بعباية سوداء مطرزة في منطقة الأكمام بفصوص لامعة ومزينة بالأطراف بالريش الأسود، ومصممة من الأسفل بقماش شفاف مطرز بفصوص لامعة صغيرة، وتأنقها بعباية مصممة من الجزء العلوي بشراشيب سوداء ومطرزة من المنتصف برسمة سوداء من الفصوص اللامعة، واعتمدت عباية من قماش الساتان الأسود المطرز بالزهور السوداء الناعمة في الأطراف، وعباية مطرزة بالفصوص البيضاء في الأكمام بطريقة شبابية مذهلة.

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