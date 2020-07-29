كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - مع تعدّد مدونات الموضة والأزياء، اتجهت معظم الفتيات إلى الاستعانة بهن، عند اختيار إطلالاتهن المختلفة، سواء الخاصة بالحياة اليومية أو المناسبات .

ومع اقتراب عيد الأضحى، جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات من أزياء محجبات 2020 للعيد على طريقة مدونات الموضة، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لإطلالة جذابة ومتميزة.



تنسيق كارديجان على طريقة المدونة دلال الدوب

دلال الدوب



إذا كنت تبحثين عن إطلالة هادئة ومتميزة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة من وحي المدونة الكويتية دلال الدوب، بارتداء كارديجان طويل باللون البني، وتنسيقه مع بنطلون ضيق وتوب قصير باللون الأسود.

ويمكنك تنسيق حجاب أنيق باللون الأبيض، وحذاء رياضي وشنطة صغيرة الحجم باللون الأسود.

تابعي المزيد: إطلالات العيد للمحجبات من إسراء مصطفى







تنسيق بلوزة طويلة على طريقة المدونة سهر فؤاد

سهر فؤاد



إذا كنت تبحثين عن إطلالة متميزة وأنيقة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة على طريقة المدونة المصرية سهر فؤاد، بارتداء بلوزة طويلة تصل إلى الركبة، وبأكمام طويلة، وتنسيقها مع بنطلون عريض باللون الأبيض.

ويمكنك تنسيق طرحة باللون الأبيض ولفها بشكل أنيق، وتنسيق حذاء مفتوح ذي كعب متوسط، وشنطة يد متوسطة الحجم.

Advertisements



تنسيق فستان سهرة على طريقة الفاشينيستا البحرينية خولة المراغي

خولة المراغي



إذا كنت مدعوة إلى حفل أو سهرة خلال أيام عيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة من وحي الفاشينيستا البحرينية خولة المراغي، بارتداء فستان أسود مطرز بالترتر اللامع، وبأكمام طويلة مزينة بالريش عند الأطراف، وبحزام من الساتان عند الخصر.

ويمكنك تنسيق حجاب أنيق باللون الأسود مع هذه الإطلالة، وشنطة صغيرة الحجم، وحذاء ذي كعب عال باللون الأسود أيضا.



تنسيق جاكيت جينز على طريقة المدونة نورهان حسن

نورهان حسن



إذا كنت تبحثين عن إطلالة كاجوال خلال أيام عيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة على طريقة مدونة الموضة المصرية نورهان حسن، بارتداء جاكيت جينز طويل باللون الأزرق، وتنسيقه مع بنطلون وتيشيرت باللون الأبيض.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنك اعتماد لفة طرحة بشكل أنيق وبسيط، يبرز جمالك وبساطتك، وتنسيق شنطة وحذاء رياضي باللون الروز الفاتح.

تابعي المزيد: لفات سكارف بستايلات صيفية للمحجبات