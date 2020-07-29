نصائح لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس عند تناول لحوم العيد

صحة

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، الذي يكثر فيه تناول اللحوم بطرق طهي متنوعة، إلا أن هناك بعض المرضى الذين يجب أن يبتعدوا عن تناول اللحوم، وعدم الإكثار منها في العيد، منهم مرضى الكوليسترول والنقرس والقلب.

اللحوم المناسبة لمرضى الكوليسترول

من الأفضل لمرضى الكوليسترول تناول اللحوم قليلة الدهون مثل "البتلو"، فهي قليلة الدهون، وبالنسبة للحوم الضأن، فقطع من لحوم الساق أو الذراع هي الأقل في الدهون.

طريقة إعداد اللحوم وطهيها لمرضى الكوليسترول

يجري نزع الدهون جيدًا من اللحوم حتى تصبح خالية من الدهون، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة، ومن الأفضل الابتعاد عن تلك المحمرة في السمن.

الخضروات والفواكه

يجب على مريض الكوليسترول تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون الغني بالأوميجا 3، تعمل على تقليل الكوليسترول الضار الموجود في الجسم.

Advertisements

أنواع اللحوم المناسبة لمرضى القلب

ومن أنواع اللحوم التي تتناسب مع مرضى القلب، وفقا لما ذكره موقع "Web Md":

اللحم البقري

يتميز اللحم البقري باحتوائه على نسبة عالية من البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12.

اللحم الجملي

يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية، ويفضل الابتعاد عن اللحوم الضأن، ويمكن تناول شريحة واحدة فقط، مع مراعاة أن يكون بجانبها طبق من السلطة، لأن الألياف المتوفرة بالخضروات تقلل من امتصاص الدهون، مما يساعد على ضبط نسبة الكوليسترول بالدم.

نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

تناول اللحوم بكميات قليلة.

استهلاك كميات كبيرة من المياه من 1.5 لتر إلى 2 لتر، على مدار اليوم، حيث تساعد المياه على إذابة حمض اليوريك أسيد وخروجه مع البول.

تجنب تناول كبد وقلب وكلاوي الأضحية.

تناول العديد من الخضروات والفواكه، وتناول زيت الزيتون.