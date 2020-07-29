صور.. شبيهة دينا الشربيني تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

لايف ستايل

عادت شبيهة دينا الشربيني، إلى إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب جلسة تصوير وصفها رواد "السوشيال ميديا" بالجريئة، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت عارضة الأزياء الهولندية الحاملة للجنسيتين المصرية والمغربية، إيمان همام، بـ3 إطلالات من توقيع دار الأزياء العالمية "شانبيل"، إحداها بـ"مايوه" أسود من قطعة واحدة، كما ظهرت بأزياء جريئة في الصورتين الأخريين، معتمدة على تسريحة شعر "راستا"، ومكياج بسيط غير "سموكي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "افتكرتك دينا الشربيني.. خضيتنا يا شيخة"، و"جميلة وفاتنة ومثيرة"، و"إطلالات رائعة".

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ومنذ أيام، تصدر اسم الممثلة دينا الشربيني، موقع تويتر، بسبب رقص عارضة الأزياء إيمان همام، التي تشبهها، في مقطع فيديو، مرتدية مايوة بكيني، وشال حول خصرها.

وعلقت بطلة الفيديو الحاملة للجنسيات المصرية والمغربية والهولندية، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، على الفيديو قائلة: "بحاجة لزيارة مصر".