ياسمين رئيس عن حنين حسام: ضحية المجتمع وبقت عبرة لأي بنت تعمل زيها

علاقات و مجتمع
علقت الفنانة ياسمين رئيس، على قضية حنين حسام، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، بعد صدور حكم بحبسها عامين مع دفع غرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، كتبت "رئيس": "حنين ضحية حكم المجتمع، والمتحرش لسه بيدافع عنه المجتمع"، وتابعت: "حنين اتحبست عشان تبقى عبرة لأي بنت تفكر تخرج عن حدود المجتمع".
ويذكر أن حنين حسام ومودة الأدهم، جرى الحكم عليهما بالسجن عامين مع دفع غرامة 200 ألف جنيه.
يذكر أن ياسمين رئيس، تعاقدت مؤخرًا على فيلم "تحت تهديد السلاح"، وهو من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد.
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