14 سيدة في سباق انتخابات الشيوخ بالإسكندرية: 11 فردي و3 قائمة

علاقات و مجتمع

في ظل حرص وتشجيع الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم المرأة المصرية وتشجيعها للمشاركة في الحياة النيابية والبرلمانية، تتنافس 14 سيدة في انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظة الإسكندرية.

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وعلى المقاعد الفردية في الإسكندرية، تتنافس 11 سيدة، بينهن 10 سيدات "مستقل"، ومرشحة واحدة عن "حزب حماة الوطن".

ومن بين المتنافسات على انتخابات الشيوخ بالمحافظة، تأتي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وأول امرأة تتولى رئاسة جامعة مصرية عام 2009، الدكتورة هند حنفي، والتي تترشح ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومعها مرشحتان في القائمة.

وتأتي في المنافسة على المقاعد الفردية سيدة عن حزب "حماة وطن" وهي سحر شريف أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 10 سيدات "مستقل" هن الدكتورة صافيناز عبدالعزيز بمركز البحوث الزراعية، ومايسة راشد، مستقل، وهايدي شركس، وبرنابا صليب.

ومن بين المتنافسات في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية تأتي الدكتورة نعمة عبدالكريم، أستاذ علم نفس بجامعة الإسكندرية، علا مرتضى محامية، الدكتورة تهاني فهمي بالمعاش، وحنان بكر مهندسة، ودعاء عمران مأمور ضرائب، وتيسير عبدالقوي محامية، والدكتورة إيمان جمال الدين، مدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.