طريقة عمل السجق الشرقي بدبس الرمان في المنزل

مطبخ

أيام معدودة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط بحث ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لعمل السجق الشرقي بدبس الرمان في المنزل، للاستمتاع بالمذاق المميز.

وفيما يلي خطوات إعداد السجق الشرقي بدبس الرمان، على طريقة الشيف شريف الحطيبي، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة"، على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير السجق بدبس الرمان

دقيق

كزبرة

نشا

مرقة دجاج

دبس رمان

فلفل أسود

3 بيضات

ملح

Advertisements

لبن

سجق شرقي

بصل مقطع

ثوم مفروم

طريقة تحضير السجق بدبس الرمان

- يشوح السجق في طاسة على النار، ثم يخلط الدقيق والملح والبيض واللبن.

- يوضع الخليط في طاسة على النار وفوقه السجق، ثم يدخل السجق الفرن، ويشوح البصل مع ملح وفلفل.

- يضاف الثوم والمرقة والنشا ودبس الرمان وكزبرة ويقلب الخليط.

- يرفع من النار، ويوضع قليل منه على السجق، ثم يوضع بالفرن مرة أخرى ويقدم ساخنا.