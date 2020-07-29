تحذير مهم من "الصحة العالمية" حول "تأثير الصيف على كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذير من التراخي أو الأخذ بالمقولات السابقة أو بعض الدراسات التي ألمحت إلى احتمال تراجع فيروس كورونا خلال فصل الصيف.

وأكدت أن سلوك هذا الفيروس مختلف عما سبقه من فيروسات لا سيما الإنفلونزا، فهو لا يتراجع تحت وطأة الحرارة، وهذا ما أثبتته أرقام الإصابات المرتفعة التي سجلت في العديد من البلدان، وفق ما ذكر "العربية".

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قولها، أمس الثلاثاء "تبدّل المواسم لا يؤثر على انتقال هذا الفيروس، فبعض الدول الأكثر تضرراً هي حالياً في مواسم مختلفة".

وأوضحت قائلة:" ففي حين أن فصل الصيف قد حل في الولايات المتحدة الأكثر تضرراً جراء الفيروس، إذ سجلت نحو 148 ألف وفاة وما يقرب من 4.3 مليون إصابة، فإن ثاني أكثر الدول تضرراً جراء الوباء هي البرازيل التي حل فيها فصل الشتاء وقد سجلت 87 ألف وفاة".

وتابع: "يبدو أن الناس قد وضعوا في رؤوسهم أن هناك هذا الشيء الموسمي، ويبدو أن هناك هذا الاعتقاد المستمر بأن الصيف ليس مشكلة". وأضافت: "الصيف مشكلة. هذا الفيروس يحب كل أنواع الطقس، ولكن ما يحبه بشكل خاص هو القفز من شخص إلى آخر عندما نكون على اتصال وثيق، فلنحرمه من هذه الفرصة".