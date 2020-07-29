هنا الزاهد تتألق بفستان لامع قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان لامع مضئ باللون السيلفر، من دورها في فيلم الغسالة "عايدة" المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل. ظهرت هنا وهي ترتدي فستان "ميرور" مكون من قطع صغيرة لامعة بأشكال عشوائية، بموديل يعود للتسعينيات. زينت هنا الفستان بحزام على الخصر من نفس لون الفستان، وارتدت ثلاث خواتم على شكل نجمة، وحلق دتئري بحجم كبير. وأختارت هنا تسريحة بسيطة تعود ايضا لحقبة التسعينيات، وطلت بمكياج يميل إلي البني مع أحمر شفاه نبيتي أبرز ملامحها الجذابة.

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