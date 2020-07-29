"غير متوقع".. ماذا يحدث بجسمك عند تناول البيتزا على الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يرى كثيرون أن تناول البيتزا من الأطعمة غير الصحية، كونها تزيد الوزن وتسبب مرض السكري، لكن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولتها على الإفطار؟

أجزم عدد من خبراء التغذية الأمريكيين، أن البيتزا خيار جيد للإفطار؛ لأنها تحتوي على فوائد كثيرة للجسم، من سكر أقل وبروتين أكثر، حسبما ورد في مجلة "لوس أنجلوس".

وقال اختصاصي التغذية الأمريكي تشيلسي عامر، إن استبدال كوب من القهوة صباحا بتناول قطعة بيتزا يكون أفضل، إذ إن هناك دراسة أجرت مقارنات حول عدد السعرات الحرارية الموجودة في المواد الغذائية الأساسية، وكانت النتيجة أن عدد السعرات في شريحة البيتزا يساوي الموجودة في الحبوب، لكنها تحتوي على المزيد من البروتين وقليل من السكر، فهي تقلل من نسبة الإصابة بمرض السكري التي تسببه الحبوب الكاملة.

وتحتوي شريحة واحدة من البيتزا على 311 سعرة حرارية و13.5 جرام من إجمالي الدهون المشبعة و720 ملليجرام من الصوديوم، وفق ما ذكر موقع "E_times".

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وتقول خبيرة التغذية سونيا أنجيلون، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية البريطانية، إن البيتزا تطلق في لعاب الفم إنزيمات الهضم التي تحولها إلى جلوكوز يحسن من معدل نبضات قلبك، كما أن الكربوهيدرات والدهون الموجودة بها تمنحك الطاقة، وعند هضمها يفرز البنكرياس هرمون الأنسولين لمساعدة خلاياك على امتصاص السكر واستخدامه كوقود للجسم.

وشدد خبيرة التغذية على تناول شريحة إلى ثلاثة فقط لأن أكثر من ذلك يسبب تراكم السكر في الدم ومن ثمّ يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر، وقد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية والعديد من الالتهابات.

وتوضح "أنجيلون" أن تناول المعدل المضبوط من البيتزا يحفز الأحماض الموجودة في معدتك على هضم جميع الدهون التي تتناولها فتصبح جاهزة للامتصاص بمجرى الدم ثم تصل إلى الكبد ويتم إعادة توجيهها إلى العضلات، ثم استخدامها كطاقة للجسم، وإذا كان الجسم لديه طاقة بالقدر الكافي سيتم تحويل الدهون إلى خلايا دهنية لتخزينها.

وتساهم هذه العملية في رفع مستويات الدهون الثلاثية بشكل مستمر، ولكن إذا تناولت أكثر من 3 قطع ستصاب بانسداد الشرايين وتصلبها، وستبقى الدهون الثلاثية في جسمك مدة طويلة.

وخلاصة القول إنه إذا كنت في صحة جيدة فتناول شريحة واحدة أو ثلاثة على الأكثر على الإفطار، سيكون مفيدا لك وستنخفض مستويات الدهون الثلاثية لديك في غضون ست ساعات تقريبًا، أما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو لديك تاريخ وراثي من أمراض الدورة الدموية فإن تناول قطعة بيتزا واحدة فقط على الإفطار يزيد لديك خطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.