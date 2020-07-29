6 فوائد لتناول "فواكه أضحية العيد".. واستشاري يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يقتصر تناول الأشخاص في عيد الأضحى على اللحوم فقط، بل يتناولون أيضا المخ والكبدة والكلاوي والقلب والطحال واللسان والفشة، فهل فكرت يومًا في معرفة فوائد كل منهم؟

هذا ما يذكره الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365"، كالتالي:

- تحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

- نسب عالية من الحديد.

- غني بالزنك.

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- تحتوي الكبدة خاصة على نسبة جيدة من فيتامين "أ".

- الأملاح المعدنية.

- جزء من فيتامينات "د" و"ك" و"أ".

وأوضح "حماد"، أنه بالرغم من فوائد الأعضاء الداخلية لأضحية العيد، إلا أنه حذر من الإفراط في تناولها، لارتفاع محتواها من الكوليسترول، أما بالنسبة للممبار، فيحتوي على نسبة من البروتين، وعند حشوه بالأرز تزداد قيمته الغذائية لاحتوائه على النشويات.

وتابع استشاري التغذية أن "الكوارع"، تتميز باحتوائها على مادة هلامية جيلاتينية من الكولاجين المفيد في تليين المفاصل وتقوية الأربطة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة جيدة من البروتين وبعض الفيتامينات مثل ("أ" و"هـ" و"ب12") والأملاح المعدنية، ولكن الإسراف في تناولها غير مفيد، نظرا لمحتواها العالي من الكوليسترول خاصة الدهون الداخلية الموجودة بها