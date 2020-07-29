فيديو.. طريقة عمل ورقة اللحمة على طريقة صبحي كابر

مطبخ

ورقة اللحمة من الأطباق المميزة في مطعم صبحي كابر، وتعد بطريقة شهية كذلك في عيد الأضحى المبارك، مع اللحمة المحمرة، والمسلوقة والفتة والرقاق، والأرز المعمر وغيرها من أطباق العيد المميزة.

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تقدم الشيف هبه عبدالله، من مطعم صبحي كابر، طريقة عمل طاجن البصل باللحم، يمكن اختيار نوع اللحم المفضل لدى الأسرة سواء كندوز أو ضأن.

وذلك في فيديو خاص لموقع "هن"، وهو الطاجن المعروف أيضا بورقة اللحمة.

وسر الطاجن هو البصل المكرمل الذي يملأ الطاجن، وييف طعما مميزا للحم.