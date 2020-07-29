مطبخ
كتب: هن -
06:35 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
ورقة اللحمة من الأطباق المميزة في مطعم صبحي كابر، وتعد بطريقة شهية كذلك في عيد الأضحى المبارك، مع اللحمة المحمرة، والمسلوقة والفتة والرقاق، والأرز المعمر وغيرها من أطباق العيد المميزة.
تقدم الشيف هبه عبدالله، من مطعم صبحي كابر، طريقة عمل طاجن البصل باللحم، يمكن اختيار نوع اللحم المفضل لدى الأسرة سواء كندوز أو ضأن.
وذلك في فيديو خاص لموقع "هن"، وهو الطاجن المعروف أيضا بورقة اللحمة.
وسر الطاجن هو البصل المكرمل الذي يملأ الطاجن، وييف طعما مميزا للحم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طريقة عمل ورقة اللحمة على طريقة صبحي كابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.