إعفاء بائعة التين الشوكي من مصروفات أكاديمية الطيران: "أخيرا ارتحت"

علاقات و مجتمع

استطاعت أن تحقق حلمها في الالتحاق بأكاديمية الطيران من بيع التين الشوكى، فتاة لم تتجاوز عامها الـ 20، حاولت التغلب على الصعاب المختلفة التي واجهتها حتى تحقق حلمها الذى اعتقدت أنه الأصعب، والالتحاق بالكلية التى تمنتها منذ نعومة أظافرها.

من مدينة الشروق ابتدى المشوار

من مدينة الشروق بدأت هبة عبد الحميد تحقيق حلمها الذى اكتمل بعد تكريمها من الأكاديمية وإهداء درع الكلية مع إعفائها من المصروفات التي كانت تمثل عبأ على عاتقها، وفق حديثها لـ "هُن".

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"كنت رايحة أجيب بضاعة كلمونى قالوا لي إني اخدت إعفاء من مصاريف الكلية الـ14 ألف، واخدت درع الكلية لأنى من الفتيات المكافحات، أخيرا ارتحت"، بهذه العبارة بدأت "هبة" حديثها معبره عن فرحتها بالتكريم والإعفاء من المصروفات بعد سنوات من الكفاح.

عجزت "هبة" عن وصف فرحتها بالتكريم الذى استمر 5 دقائق، الذى انتظرته سنوات منذ بداية التحاقها بالكلية، رغم مشقة العمل في التين الشوكى مصدر رزقها الذى تتكسب منه لسداد مصروفاتها هى وأشقائها.