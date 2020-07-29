صور.. نيللي كريم في أول ظهور لها مع خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام

علاقات و مجتمع

نشر موقع ET بالعربي الصور الأولى للفنانة نيللي كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام من شهر العسل، وذلك بعد إعلانها خطبتها في يونيو الماضي. Advertisements شاركت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل بـ"100 وش" مع الفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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