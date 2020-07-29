على طريقة صبحي كابر.. ازاي تعملي الكبدة الضاني؟ (فيديو)

مطبخ

كتب: هن - 05:00 م | الأربعاء 29 يوليو 2020

تحمل عربات الكبدة الكثير من الأضرار الصحية لمتناوليها، وخاصة في عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا أيام قليلة على الاحتفال به. يُقدم هُن لك من مطبخ صبحى كابر طريقة عمل الكبدة الضانى، خلال السطور التالية. واليكِ الطريقة بالفيديو: مقاديرالكبدة الضاني 500 جرام كبد بقري 2 فلفل حار متوسطة Advertisements ثوم مهروس حسب الرغبة نصف ملعقه صغيرة فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة نصف ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون 3 ملاعق زيت طريقة تحضير الكبدة الضاني - تقطع الكبده شرائح صغيرة. - تشوح الكبدة في الزيت مع الفلفل والثوم والتوابل. - تقلب جيدا حتي يتغير لونها

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