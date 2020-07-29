مطبخ
كتب: هن -
03:49 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
أيام قليلة معدودات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهو أحد العيدين عند المسلمين، والموافق 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.
قبل قدوم عيد الأضحى والاهتمام باللحوم، نقدم اليوم لك طريقة عمل السجق البلدي، على طريقة صبحي كابر، خلال السطور التالية.
مقادير السجق البلدي
سجق شرقي
بصل
ثوم
فلفل ألوان
ملح
فلفل أسود
بهارات
سماق
زيت
طريقة عمل السجق البلدي
- في طاسة على النار يوضع البصل مع الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح قليلا.
- يضاف الفلفل الألوان الشرائح ثم السجق والبهارات والسماق وملح وفلفل ويقلب.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة صبحي كابر.. طريقة عمل السجق البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.