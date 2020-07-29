على طريقة صبحي كابر.. طريقة عمل السجق البلدي

مطبخ

أيام قليلة معدودات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهو أحد العيدين عند المسلمين، والموافق 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

قبل قدوم عيد الأضحى والاهتمام باللحوم، نقدم اليوم لك طريقة عمل السجق البلدي، على طريقة صبحي كابر، خلال السطور التالية.

مقادير السجق البلدي

سجق شرقي

بصل

ثوم

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فلفل ألوان

ملح

فلفل أسود

بهارات

سماق

زيت

طريقة عمل السجق البلدي

- في طاسة على النار يوضع البصل مع الزيت ثم يضاف الثوم ويشوح قليلا.

- يضاف الفلفل الألوان الشرائح ثم السجق والبهارات والسماق وملح وفلفل ويقلب.