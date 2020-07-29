شكرا لقرائتكم خبر عن صور..مخلوق غريب على أحد شواطيء أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مخلوق غريب رمته الأمواج على أحد شواطيء إستراليا، حيرة الناس، وتم تداول صوره على نطاق عالمي على منصات التواصل الإجتماعي. وصدم المخلوق البالغ طوله (1.8 أمتار) مرتادي الشاطيء، بعد أن حملته الأمواج إلى اليابسة خلال عطلة نهاية الأسبوع بحسب صيحفة " ديلي ستار" الاسترالية.

وبحسب أطباء بيطريين فإن هذا المخلوق معروف باسم "سمكة شمس المحيط" وهي نادرة الظهور لأنها تعيش في الأعماق السحيقة ويمكن ان تكبر لتصير ضعف الحجم الحالي.

وقالت كاث رامبتون التي عثرت على المخلوق وزوجها توم،"كنا نسير على الشاطئ وشاهدنا هذه الكتلة الكبيرة على الرمال. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وتم التقاط صور للسمكة عندما كانت على الشاطئ وزعانفها مغمورة جزئيا بالرمل الرطب. وكانت على أحد جانبيها، وتعرض جسما رماديا وأبيض عليه علامات الندوب.

يشار إلى أن سمكة شمس المحيط يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار وارتفاعها 4.2 م وتزن 2.5 طن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | صور..مخلوق غريب على أحد شواطيء أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.