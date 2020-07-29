الامارات | سوريا : أعضاء بشرية وتفاصيل مرعبة في منزل طبيب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت قوى أمنية سورية، بالتعاون مع الأهالي على عدد كبير من الأعضاء البشرية محفوظة بمادة "الكلوروفورم" في قرية الغدفة بمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب.

وبحسب وكالة "سانا" السورية " قام أحد الأطباء بتحويل منزله إلى مختبر طبي بدائي، عثر بداخله على عدد كبير من العبوات الشفافة تحوي أعضاء بشرية، منها رأس وعيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى وأحشاء أخرى، محفوظة في محلول الكلوروفورم".

وبين مراسل الوكالة أن العبوات مدون عليها أسماء لرجال ونساء، في حين توجد داخل المنزل سجلات مدون عليها أسماء اشخاص مع توصيف لحالاتهم الصحية ومعلومات شخصية عنهم.

وعمدت الكثير من التنظيمات إلى اتخاذ سرقة الأعضاء البشرية موردا لتمويل أعمالها، وأكدت شهادات حية لمواطنين سوريين وتقارير إعلامية واستقصائية لوسائل إعلام غربية في وقت سابق، تسجيل اختفاء العشرات من الأطفال والنساء وغيرهم بعمليات اختطاف، وذلك بهدف سرقة أعضائهم وبيعها، وقادت التحقيقات إلى اكتشاف قصص مأساوية عن عمليات بيع الأعضاء البشرية يديرها سماسرة أتراك يعملون على نطاق واسع في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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