مصير أخطر 10 أمراض معدية واجهت البشرية قبل "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وسط تفشي عالمي لفيروس كورونا، من السهل أن ننسى أن البشرية انتصرت على العديد من الأمراض التي كانت تدمر دولًا بأكملها.

اليوم، يُقدر أن اللقاحات تنقذ ثلاثة ملايين شخص من الموت كل عام في جميع أنحاء العالم، وحتى أنه تم القضاء على بعض الأمراض (ذهبت إلى الأبد)، وعلى الرغم من أن أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل القضاء على "كورونا"، فمن المريح أن ننظر إلى الوراء إلى حيث كنا.

فيما يلي 10 من أعظم انتصارات العلم الحديث على البكتيريا والفيروسات والطفيليات، وفق ما نقل موقع "listverse".

1- الجدري

كان الجدري فيروسًا محمولًا في الهواء أدى إلى مقتل ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين أصيبوا به، وكان لا يوجد له علاج، لذلك انتظر الأطباء ببساطة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان المرضى قد ماتوا، إم كانوا محظوظين بما يكفي للبقاء على قيد الحياة، فقد تعرضوا للندوب بشكل دائم من البثرات الحمراء الشهيرة التي تحمل اسم المرض.

في عام 1796، لاحظ طبيب بريطاني يدعى إدوارد جينر أن الأشخاص الذين أصيبوا بجدري البقر عندما كانوا أصغر سنًا لم يبدوا مصابين بالجدري. لاختبار هذه النظرية، قام بحقن ابن البستاني البالغ من العمر ثماني سنوات بجدري البقر قبل تعريض الطفل لفيروس الجدري المميت. من المدهش أنه نجح. عثر "جينر" في أول لقاح في العالم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن خطتها للقضاء على الجدري في عام 1959، كان المرض يقتصر على أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وطلبت المنظمة كميات ضخمة من اللقاحات وأعطت تعليمات للحكومات المحلية حول كيفية إعطائها. وفي عام 1977، شوهدت الحالة الأخيرة المسجلة للجدري في الصومال. ونتيجة لذلك، أعلنت المنظمة رسمياً في عام 1980 أن الجدري كان أول مرض يتم القضاء عليه بالتدخل البشري.

2- الطاعون البقري

لم تصيب الطاعون البقري (الملقب بـ"طاعون الماشية") البشر لكنه كان مدمرا في تسعينيات القرن التاسع عشر، أدى تفشي المرض إلى وفاة 80-90 في المائة من جميع الماشية بأفريقيا.

وفي الستينيات، طوّر عالم بريطاني يدعى Walter Plowright لقاحًا، بدأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في شرائه بكميات كبيرة في التسعينات. وشارك الآلاف من الأطباء البيطريين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا في تطعيم الماشية ونجحوا أخيرًا في القضاء على الطاعون البقري في عام 2011. وهو ثاني مرض يتم استئصاله.

3- فيروس شلل الأطفال

شلل الأطفال، فيروس يشل ضحاياه. في بعض الأحيان، يكون الشلل مؤقتًا، وفي أوقات أخرى، يسبب إعاقة دائمة، أما السيناريو الأسوأ أنه ينتشر إلى الرئتين ويموت المريض.

في عام 1953، أعلن جوناس سالك أنه طوّر لقاحًا لشلل الأطفال، ورفض تسجيل براءة اختراعه من أجل توصيله إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ونتيجة لذلك، وقام March of Dimes بتمويل تجربة واسعة النطاق للقاح قبل أن يتم إنتاجه بكميات كبيرة للجمهور الأمريكي.

وفي عام 1979 بعد 24 عامًا فقط من تقديم التطعيم رسميًا، أُعلنت الولايات المتحدة خالية من شلل الأطفال. وللقضاء على شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم، أنشأت منظمة الصحة العالمية المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في عام 1988. وبين عامي 1980 و2016، كان هناك انخفاض بنسبة 99.99% في الحالات. حاليًا، لا يظهر شلل الأطفال إلا في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.

4- دودة غينيا

عندما يشرب الشخص المياه الراكدة الملوثة بيرقات دودة غينيا، تنتقل الديدان إلى الأمعاء للتزاوج. بعد 10-14 شهرًا، تهاجر الدودة إلى قدم الإنسان. هناك، تصنع آفة جلدية مؤلمة تدفع الشخص إلى نقع قدمه في بركة أو نهر، ما يطلق اليرقات في الماء. من هناك تتكرر الدورة.

على الرغم من الآفات المؤلمة واحتمال العدوى البكتيرية، نادرًا ما تكون دودة غينيا مميتة. ولكن كقاعدة عامة، يفضل الناس عدم تكاثر الديدان في أمعائهم.

يقود مركز كارتر عملية استخدام تنقية المياه لمنع انتشار دودة غينيا. حتى الآن، كانت ناجحة بشكل لا يصدق، إذ تقدر جامعة ماكجيل أن هناك 3.5 مليون حالة في عام 1986 في جميع أنحاء جنوب آسيا واليمن وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن في عام 2018، تم الإبلاغ عن 28 حالة في جميع أنحاء العالم.

5- الداء العليقي

يحدث الداء العليقي (المعروف أيضًا باسم frambesia) عن طريق التلامس الجلدي مع بكتيريا Treponema pallidum، وفي غضون ثلاثة أشهر من الإصابة، سيصاب المريض بآفات تشبه التوت على جلده، وخاصة وجهه، وتختفي هذه في غضون ستة أشهر، فقط لتندلع مرة أخرى في وقت لاحق وتترك ندبات.

في الخمسينيات، كان الداء العليقي متوطنًا في أكثر من 70 دولة، نظرًا لأنه يمكن علاجه بسهولة، وقد كان أحد الأمراض الأولى التي استهدفتها منظمة الصحة العالمية للقضاء عليها. تم القضاء على الداء العليقي تقريبًا في الستينيات بجرعة واحدة من أزيثروميسين المضاد الحيوي، لكن الجدري تلقى المزيد من الاهتمام وانخفض الاهتمام بالداء العليقي. في عام 2019، كان الداء العليقي لا يزال موجودًا في 15 دولة فقط.

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6- الدودة الخطافية

تنتقل الديدان الخطافية، التي تعيش في تربة ملوثة بالصرف الصحي وتدخل من خلال قدم المريض، إلى الأمعاء الدقيقة حيث تشرب دم ضحيتها. من هناك، تسبب الخمول، وفقر الدم، والانتفاخ، وتوقف النمو.

لأنهم يعيشون في مناطق تعاني من سوء معالجة مياه الصرف الصحي، غالبًا ما يخرجهم المريض وتنتهي الديدان الخطافية في الأرض مرة أخرى. من هناك يجدون قدماً جديدة للغزو.

وعلى الرغم من القضاء تقريبًا على الديدان الخطافية، هناك معدل مرتفع من الإصابة مرة أخرى ويمكن للديدان الظهور مرة أخرى، وتقوم مبادرة لقاح الديدان الخطافية البشرية بإنشاء دواء يقطع قدرة الدودة على تناول الطعام.

7- الحصبة

نعم، لقد عاد هذا قليلاً في السنوات الأخيرة لأن الناس لم يستمروا في التطعيم ضده. لكن على الصعيد العالمي، تم تخفيض حالات الحصبة بشكل كبير في السنوات الخمسين الماضية.

قبل عام 1963، كنت نسبة الأطفال المصابين بالحصبة قبل سن 15 عامًا مرتفعة للغاية في مختلف البلدان، لكن بين عامي 2000 و2018، انخفضت وفيات الحصبة بنسبة 73 في المائة بفضل التطعيم الشامل، ما أدى إلى إنقاذ ما يقدر بنحو 23.2 مليون شخص.

8- الكزاز

سبب الكزاز هو بكتيريا Clostridium tetani التي تعيش في التربة في جميع أنحاء العالم. تدخل البكتيريا الجسم من خلال جرح مفتوح، حيث تطلق مادة كيميائية سامة تسبب الشلل وتقلصات العضلات المؤلمة.

بما أن C. tetani مقاومة للمواد الكيميائية والحرارة، فمن غير المحتمل أن يتم القضاء على الكزاز. ولكن يمكن القضاء عليه (لا توجد حالات جديدة) من خلال التطعيم الشامل. حتى الآن، كانت الجهود ناجحة بشكل لا يصدق.

في عام 1990، توفي 314000 شخص بسبب الكزاز في جميع أنحاء العالم. في عام 2017، كان هناك 38000 حالة وفاة فقط، أي انخفاض بنسبة 88 بالمائة. توجد أكبر عدد من الحالات في جنوب السودان والصومال.

9- داء الفيل

يحدث داء الفيل بسبب ثلاثة أنواع من الديدان الشبيهة بالخيط التي تستقر في الجهاز اللمفاوي للضحية. هذا يعطل قدرة الجسم على تنظيم السوائل، والتي يمكن أن تسبب تورم الأطراف أو الأعضاء التناسلية المصابة بنسب تشبه الفيل.

أثناء وجود الديدان في العقد الليمفاوية، فإنها تطلق اليرقات في مجرى الدم. لذا، إذا عضت البعوضة شخصًا مصابًا بداء الفيل، فإنها تنقل المرض إلى الآخرين الذين تعضه.

يمكن استخدام بعض الأدوية لعلاج المرض. إلى جانب الاحتياطات ضد البعوض، يمكن أن يوقف هذا انتشار المرض.

منذ عام 2000، تم تقديم 7.7 مليار علاج على الأقل لأكثر من 910 ملايين شخص. قضت ستة عشر دولة على داء الفيل، وهناك سبع دول أخرى تحت المراقبة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها وضع القائمة.

10- الملاريا

تحدث الملاريا بسبب طفيلي صغير في الدم ينتشر عن طريق البعوض، وتشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والصداع والغثيان وآلام الجسم.

وعلى الرغم من أن المرض لا يزال يصيب الناس في جميع أنحاء العالم، فقد حققت البشرية قفزات هائلة في مكافحته.

الملاريا مستوطنة في أوروبا وأفريقيا وآسيا منذ القدم، عندما استعمر الأوروبيون أمريكا الشمالية والجنوبية. ويقدر المؤرخون أنه في ذروة المرض، واجه 53% من سكان الأرض في العالم خطر الإصابة بالملاريا.

في الولايات المتحدة وأوروبا، جلبت عقد القرن العشرين فهماً جديداً لكيفية انتشار الملاريا، وتم تجفيف الأراضي الرطبة، ورش المبيدات الحشرية بكميات كبيرة.

لقد كان القرن الحادي والعشرون مثمرًا بشكل لا يصدق في مكافحة الملاريا. بين عامي 2000 و2015، انخفض عدد وفيات الملاريا من 840.000 في السنة إلى 440.000. معظم الذين ماتوا كانوا من الأطفال في إفريقيا.