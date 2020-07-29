دراسة: طوال القامة معرضون للإصابة بكورونا أكثر من غيرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أكدت دراسة أجراها فريق من جامعتي مانشسنر وذا أوبن البريطانيتين بقيادة علماء من جامعة أوكسفورد، أن الرجال طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والتي تم إجرائها بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن covid-19 ينتقل عبر الهواء.

وأُجريت الدراسة على 2000 شخص من أمريكا وبريطانيا، وأثبتت أن الرجال الذين يزيد طولهم عن 182 سم هم أكثر عرضة للعدوى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الدراسة أن الفيروس ينتشر عبر جزيئات دقيقة تبقى في الهواء بعد خروج الزفير من المصاب وتسمى بـ"الهباء الجوي" وتنتشر في الأماكن المغلقة أو السيئة التهوية.

Advertisements

وأكدت نتائج الدراسة أن الجزيئات المنبعثة من زفير المصاب أثناء التحدث تستمر في الهواء لساعات، لذا طوال القامة يكونوا معرضين بشكل كبير لالتقاط المزيد من الجسيمات.

وذكر العلماء أن طوال القامة لن يكونوا معرضين لخطر أكبر إذا انتشر الفيروس بشكل رئيسي من خلال العطس أو السعال لأن قطرات الرزاز تسقط على الأرض بسرعة.

ووفقًا لما ذكر للأستاذ الباحث إيفان كونتوبانتليس بجامعة مانشيستر، فإنه من المرجح أن يصاب الأشخاص طوال القامة بكورونا لأن استنشاقهم له يكون أسرع، ولكن يقول إن الدراسة لا تزال تخضع للمراجعة حتى يتم التأكد من نتائجها.

وشدد كونتوبانتليس على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى لا يتم التقاط الفيروس عن طريق الجسيمات التي تنتشر في الهواء، وارتداء الأقنعة الطبية.