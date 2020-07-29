صيحة النظارات الشمسية مع سلسلة لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - هناك طرق عديدة لتعزيز ستايلات لوكاتك بشياكة وعصرية هذا الصيف. ولكن صيحة الأكسسوار الأبرز لهذا الصيف والكفيلة بأن تستقطب كل الأنظار إليك هي النظارات الشمسية مع سلاسل وقد باتت هذه الموضة من الأكثر شعبية في صفوف الفاشينيستا والمؤثرات العربيات اللواتي لم يتوانين عن اختيار السلاسل الكبيرة والتي تكون في العادة نجمة لوكاتهن.



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نظارات بسلاسل بتفاصيل مميزة







بالرغم من أنك قد ترين النظارات الشمسية غير التقليدية بأحجام كبيرة أو عدسات غريبة هنا وهناك، ولكن الصيحة الأبرز على الساحة راهناً هذا الصيف هي لتلك النظارات التي تتدلى منها السلاسل على اختلاف ستايلاتها، أحجامها، تفاصيلها وألوانها.

هذا الستايل الجديد لا يمنحك لوكات عصرية آسرة فحسب، بل أيضاً يحفظ نظاراتك من الضياع ويوفر لك بديلاً سهلاً عن تعليقها على حافة الياقة. بالإضافة الى ذلك، تضيف الى لوكاتك المرح والرقي في آن وهي متوفرة بتفاصيل متنوعة من تلك المصنوعة من السلاسل المعدنية الى التي أضيف اليها اللؤلؤ، مروراً بتلك البلاستيكية وآخرى مع ترصيعات كريستالية، فتتيح لك فرصة استخدام ذوقك في اختيار الحلي الرائع والتلاعب في تنسيقه.

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كيف تنسقيها مع الحلي؟







رأينا هذه النظارات على العديد من مدارج عروض أزياء صيف 2020 بما فيها غوتشي التي أرسلت عارضاتها بنظارات ذات سلاسل ضخمة وعريضة نسقتها مع ملابس رياضية ملونة وفساتين مستوحاة من اللانجيري. للحصول على ستايل فينتيج، نسقي نظاراتها مع قبعات الدلو أو اسكارف ملفوف بشياكة على رأسك.



وبما أن السلاسل الضخمة المتدلية من النظارات تعتبر القطعة الأساسية في لوكك، أبقي على سائر الحلي بسيطة للغاية ولا تنسقي معها القلادات أو الأقراط الكبيرة مثلاً. إن كنت تحبين مزج المعادن، أضيفي الى هذه الصيحة أقراط معدنية أو أخرى ذات ستايل نحتي كلمسة نهائية مثالية.

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