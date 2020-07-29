صيحة الأزياء بالطبعات تستكمل رواجها ضمن خطوط موضة خريف 2020

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً -
لا تزال موضة الأزياء بالطبعات مسيطرةً على ساحة الموضة العالمية لخريف 2020 منذ العديد من المواسم المنصرمة، سواء من خلال طبعات الكارو أو الورود أو نقشات الحيوانات، أو حتى من خلال موضة الأزياء المصبوغة أو ما يعرف بالـ Tie-Dye.
وقد اعتمد الكثيرون من المصممين العالميين موضة الطبعات بأشكالها المتنوعة ضمن تصاميمهم، ولكن لهذا الموسم بلمساتهم الخاصة العصرية مضيفين على القطع فرادة لا مثيل لها.
تابعي معنا اليوم من خلال الخليج 365 أجمل الأزياء بالطبعات؛ لكي تتعرفي على كيفية ارتدائها وتنسيقها لمختلف المناسبات في خريف 2020.
تابعي المزيد: صيحة طبعات الحيوانات لإطلالة أنيقو وراقية في خريف 2020
صيحة الأزياء بالطبعات موضة أساسية لخريف 2020
موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye موضة خريف 2020
لا تزال صيحة الأزياء المصبوغة Tie-Dye مستكملةً رواجها في خريف 2020 بعد أن رأيناها بكثرة على منصات موسم ربيع 2020. إلا أننا لم نكن نتوقّع ظهور موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye على منصة عرض توم فورد Tom Ford مثلاً، الذي لطالما عوّدنا على التصاميم الأخاذة أحادية اللون، فرصدناها من خلال تصميم لقميص بأسلوب القفطان الأنيق مع ياقة من الفرو لإضفاء رقي لا مثيل له.
كما لفتتنا موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye من خلال تنورة طويلة بتصميم عصري من كيم شوي Kim Shui.
تابعي المزيد: موضة الطبعات تسيطر على تصاميم أهم الماركات العالمية في خريف 2020
الأزياء بطبعات الورود موضة خريف 2020
من قال إن طبعات الورود هي فقط لموسم الربيع والصيف؟! فقد قدمتها الكثير من أهم الدور العالمية ضمن اتجاهات تصاميمها لخريف 2020 من خلال قطع مميزة تنوعت بين الفساتين والكنزات والبناطيل وغيرها.
أعجبنا البنطلون بطبعات الورود الذي مزج بين الأزرق الفاتح والداكن على منصة عرض رودارت Rodarte، كما كان لتصميم الفستان القصير المحبوك والمزركش بطبعات الورود من فرساتشي Versace تأثير إيجابي جميل.
الأزياء الكارو موضة خريف 2020
لطالما سافرت بنا موضة أزياء الكارو إلى عالم من الفخامة التي تعيدنا إلى رقي الزمن الجميل. وقد أعاد إحياءها المصممون العالميون ضمن اتجاهات موضة خريف 2020، فرصدناها من خلال تصاميم مفعمة بالأناقة السبعينية الرصينة سواء من خلال الجمبسوت بالكاروهات الكبيرة على منصة مارك جايكوبس Marc Jacobs، أو المعاطف الراقية مثل تلك التي لفتتنا ضمن عَرضَي فرساتشي Versace وفالنتينو Valentino؛ أو حتى البدلات الرصينة كالبدلة الخريفية المستوحاة من الأسلوب الذكوري ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.
تابعي المزيد: أزياء الباتشوورك من جديد إلى ساحة موضة خريف 2020
كانت هذه تفاصيل خبر صيحة الأزياء بالطبعات تستكمل رواجها ضمن خطوط موضة خريف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.