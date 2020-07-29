صيحة الأزياء بالطبعات تستكمل رواجها ضمن خطوط موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً -

لا تزال موضة الأزياء بالطبعات مسيطرةً على ساحة الموضة العالمية لخريف 2020 منذ العديد من المواسم المنصرمة، سواء من خلال طبعات الكارو أو الورود أو نقشات الحيوانات، أو حتى من خلال موضة الأزياء المصبوغة أو ما يعرف بالـ Tie-Dye.

معطف كارو من فالنتينو Valentino



وقد اعتمد الكثيرون من المصممين العالميين موضة الطبعات بأشكالها المتنوعة ضمن تصاميمهم، ولكن لهذا الموسم بلمساتهم الخاصة العصرية مضيفين على القطع فرادة لا مثيل لها.

تابعي معنا اليوم من خلال الخليج 365 أجمل الأزياء بالطبعات؛ لكي تتعرفي على كيفية ارتدائها وتنسيقها لمختلف المناسبات في خريف 2020.

تابعي المزيد: صيحة طبعات الحيوانات لإطلالة أنيقو وراقية في خريف 2020

صيحة الأزياء بالطبعات موضة أساسية لخريف 2020

موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye موضة خريف 2020

قميص بأسلوب قفطان بتصميم tie-dye من توم فورد Tom Ford



لا تزال صيحة الأزياء المصبوغة Tie-Dye مستكملةً رواجها في خريف 2020 بعد أن رأيناها بكثرة على منصات موسم ربيع 2020. إلا أننا لم نكن نتوقّع ظهور موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye على منصة عرض توم فورد Tom Ford مثلاً، الذي لطالما عوّدنا على التصاميم الأخاذة أحادية اللون، فرصدناها من خلال تصميم لقميص بأسلوب القفطان الأنيق مع ياقة من الفرو لإضفاء رقي لا مثيل له.

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كما لفتتنا موضة الأزياء المصبوغة Tie-Dye من خلال تنورة طويلة بتصميم عصري من كيم شوي Kim Shui.

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الأزياء بطبعات الورود موضة خريف 2020

فستان قصير محبوك ومزركش بالورود من فرساتشي Versace



من قال إن طبعات الورود هي فقط لموسم الربيع والصيف؟! فقد قدمتها الكثير من أهم الدور العالمية ضمن اتجاهات تصاميمها لخريف 2020 من خلال قطع مميزة تنوعت بين الفساتين والكنزات والبناطيل وغيرها.

أعجبنا البنطلون بطبعات الورود الذي مزج بين الأزرق الفاتح والداكن على منصة عرض رودارت Rodarte، كما كان لتصميم الفستان القصير المحبوك والمزركش بطبعات الورود من فرساتشي Versace تأثير إيجابي جميل.

الأزياء الكارو موضة خريف 2020

بدلة كارو من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



لطالما سافرت بنا موضة أزياء الكارو إلى عالم من الفخامة التي تعيدنا إلى رقي الزمن الجميل. وقد أعاد إحياءها المصممون العالميون ضمن اتجاهات موضة خريف 2020، فرصدناها من خلال تصاميم مفعمة بالأناقة السبعينية الرصينة سواء من خلال الجمبسوت بالكاروهات الكبيرة على منصة مارك جايكوبس Marc Jacobs، أو المعاطف الراقية مثل تلك التي لفتتنا ضمن عَرضَي فرساتشي Versace وفالنتينو Valentino؛ أو حتى البدلات الرصينة كالبدلة الخريفية المستوحاة من الأسلوب الذكوري ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo.

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