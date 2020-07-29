تنانير للسهرة من مجموعات كوتور صيف 2020 للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - برزت موضة تنانير السهرة ضمن مجموعات الأزياء الراقية كوتور ربيع وصيف 2020 وتضمنت تشكيلة فخمة تنوعت قصاتها وألوانها.

شاهدي أحدث موديلات تنانيرطويلة للسهرة واستوحي طرق تنسيقها لإطلالة فريدة في عيد الأضحى.



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تنانير شفافة موضة صيف 2020

تنانير سواريه





انتشرت هذا الموسم عدد من الصيحات الجريئة وغير التقليدية وفي مقدمتها التنانير المصممة بخامات شفافة أو المزينة بطبقة شفافة كما في الموديلات التي رصدناها لدى أسماء كبيرة مثل أرماني بريفيه Armani Privé وشانيل Chanel، نسقت هذه الصيحة إما مع بناطيل طويلة بألوان تنسجم مع لون التنورة أو مع تنورة تحتيه مطبعة.









تنانير حورية البحر من مجموعات الكوتور



تنانير سواريه





كما في الفساتين صُممت بعض تنانير الكوتور بقصة حورية البحر Mermaid style، قدمت ماركة رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp تنانير طويلة سوداء مطبعة بنقاط البولكا الكبيرة كما ركزت على التنانير المصممة بألوان صارخة كالفوشيا، ونسقتها مع توب أسود بقصة مميزة أو بلايز بألوان قوية.









تنانير منفوشة لإطلالة فخمة





تنانير سواريه

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لم تخلو مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020 من التنانير المنفوشة، ركزت الدور الكبيرة على التنانير السوداء متوسطة الطول، أحببنا الموديلات الموقعة من فيكتور آند رولف Viktor & Rolf وفالنتينو Valentino، وأحببنا تنسيق تنورة فالنتينو مع توب أبيض A Line منقط والنتيجة إطلالة عصرية تناسب الشابات.











تنانير مستقيمة القصة آخر موضة



تنانير سواريه





لا تزال موضة التنانير مستقيمة القصة Pencil skirts متربعة على عرش الصيحات العالمية، قدمت دار جيفنشي Givenchy موديلات متوسطة الطول بألوان باستيلية ناعمة نسقتها مع بلايز منفوخة، كما لفتتنا التنانير الأوكسديه القصيرة بقصة الـ Wrap من كريستيان ديور Christian Dior والتي نسقت مع توب باللون الوردي المبودر.







نصائح لإختيار التنورة المناسبة لطولك



تنانير سواريه





1- وجهي اختيارك نحو التنانير بقصة حورية البحر لتزيدي من طولك.

2- التنانير المنفوشة المطبعة تناسب ممشوقات القامة.

3- التنانير مستقيمة القصة لا سيما الطويلة التي تعلو الكاحل تناسب القصيرات.

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