اختاري حقائب خصر بنقشة جلد الثعبان لإطلالة جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتربّع نقشة جلد الثعبان على عرش موضة حقائب الخصر لهذا الموسم للواتي يحرصن على اتّباع تيار الموضة العالمي في إطلالاتهن النهارية والمسائية

بسبب جودته العالية، وقد اتّخذت هذه النقشة حصّة كبيرة في هذا النوع من الحقائب؛ لأنها بديل أصغر لحقيبة ضخمة كبيرة الحجم يتركز حملها على الأكتاف فقط، وبدلًا من ذلك يمكن لهذه الحقيبة الأصغر حجمًا أن توضع على الخصر أو تعلّق على أسفل الظهر وتحتفظ بكل العناصر اللازمة لمغامرة صغيرة بدءًا من الرحلات القصيرة السهلة لمدة يوم في نزهة على الأقدام إلى التنقل في أرجاء مدينة جديدة.



أفخم الحقائب

حقيبة فاخرة من جلد الثعبان من بوتيغا فينيتا bottega veneta



تعتبر حقائب نقشة جلد الثعبان بتصاميمها الجذّابة من أفخم الحقائب على الإطلاق، والقائمة تطول منها بالحجم الصغير ومنها بالحجم المتوسط وبعدة ألوان ونقوش كلها من جلد الثعبان، مما يجعلها واحدة من الموضات الكلاسيكية التي لا تبطل ولا تتغير مع مرور الوقت. كما يسهل تنسيقها مع أزياء الصيف، خاصة عندما تتكوّن الإطلالة من قطع أزياء بألوان حيادية كالأسود، الأبيض، البني، البيج، الزهري والرمادي وغيرها من الدرجات الأساسية.

هذه الحقائب تقدَّر لجمالها ومرونتها، إلى جانب الهيبة والفخافة التي تمنحها لحاملتها، وهي قطع عادة ما تكون باهظة الثمن، ما يجعل الاهتمام بها مهمًا جدًا لتفادي ضررها وعدم التمكن من إصلاحها.

نجدها بألوان زاهية وداكنة وأحجام وأشكال مختلفة، منها الكلاسيكي ومنها الدائري والمربّع والمستطيل. فهي خيار يدوم طويلًا من الحقائب الفخمة ولكن إذا لم يتم المحافظة عليها بطريقة لائقة، فستقلّ جودتها مع مرور الوقت. لذا يعتبر الاهتمام بهذه القطع الثمينة مهمًا جدًا للمحافظة على مظهرها جديدًا.

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حقيبة الخصر الصغيرة والملفتة

حقيبة من جلد الثعبان من كلوي chloe



لا تحتاري في إطلالتكِ النهارية ولا تتردّدي عند اختيار هذه الحقيبة وانتقي اللون المناسب منها لتكون متناغمة مع ملابسكِ، خاصة وأن حقيبة الخصر الشبابية تبدو ساحرة إلى أقصى الحدود مع سروال الجينز وموضة التنانير.

من الإطلالات الساحرة أيضًا، تبرز حقيبة الخصر العريضة التي يتم تنسيقها مع موضة الفستان الطويل والواسع بالشراشيب.

أما لإطلالة كلاسيكية فلا مفرّ من هذه الحقيبة الصغيرة باللون الأسود مع فستان كلاسيكي أيضًا وصندل مع أربطة حتى تشعري بالراحة والأنوثة معًا.

أهم ما يميّز حقائب الخصر بنقشة جلد الثعبان أنها خفيفة ولا تشكّل عبئًا على المرأة في حملها، لذا فهي مثالية للمرأة العملية والتي لا تستطيع حمل حقائب كبيرة الحجم.

الجدير ذكره أن هذا النوع من الحقائب يحتوي على العديد من الجيوب والتي تمكّن الفتاة، والسيدة من وضع جميع أشيائها وأموالها ومكياجها الخاص بسهولة، بعيدًا عن التفكير في فكرة ارتداء الشنط الكبيرة على الظهر أو الكتف والتي تكون ثقيلة وتجعل الفتاة مرتبكة بحملها.

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طريقة ارتداء حقيبة الخصر وتنسيقها مع الملابس

حقيبة من جلد الثعبان بتصميم مميز من غوتشي gucci



الطريقة المتعارف عليها في ارتداء حقائب الخصر، هي ارتداؤها على الوسط فوق البلوزة، ولكن هناك طريقة أخرى بالإمكانِ ارتداؤها بها للتجديد من الإطلالة، وهي طريقة اللبس الكروس وتصبح الحقيبة من الأمام إذا كانت كبيرة الحجم، فإذا كانت صغيرة الحجم يفضّل ارتداؤها حول الخصر، كما يمكن تنسيقها مع السراويل الجينز أو السراويل الرياضية القطنية والبلوزات للظهور بإطلالة كاجوال صباحية.

كما يمكن ارتداء حقيبة الخصر على الفساتين الوردية والمزخرفة، أو السادة البسيطة لإطلالة أنثوية تناسب الظهور بها في السهرات الليلية الجميلة.

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