كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:43 مساءً - كثيرا ما تحتار كل فتاة في تحديد المكياج المناسب لها، للظهور بإطلالة أنيقة ومميزة خاصة في موسم الأعياد.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من الضروري أن تحرص كل فتاة على اختيار المكياج الذي يناسبها، إضافة إلى الحجاب الذي ستعتمده، خاصة إذا كانت محجبة، حيث تميل معظم المحجبات إلى تطبيق صيحات مكياج ناعمة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة صيحات مكياج ناعم للمحجبات في عيد الأضحى، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لإطلالة جذابة وهادئة خلال أيام العيد.



مكياج نيود ناعم للمحجبات

مكياج نيود ناعم للمحجبات



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئة وناعمة في عيد الأضحى، يمكنك تطبيق مكياج نيود ناعم، يضفي على إطلالتك قدرا من الطبيعة والبساطة.

وأهم ما يميزالمكياج النيود أنه يناسب مختلف الأوقات والمناسبات، كما يمكن اعتماده مع إطلالات متنوعة، مع تنسيق لفة طرحة هادئة وأنيقة.

تابعي المزيد: الهايلايتر لمسة من الإشراق في العيد

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مكياج برونزي ناعم للمحجبات

مكياج برونزي ناعم للمحجبات



إذا كنت مدعوة على حفل أو سهرة خلال أيام عيد الاضحى، يمكنك تطبيق مكياج برونزي، مع تحديد الشفاه باللون المرجاني ذو اللمعة البسيطة.

ويناسب المكاج البرونزي كافة أنواع البشرة، كما يمكنك معه رسم الآيلاينر بشكل مجنح، ليضفي على إطلالتك قدرا من الجاذبية والفخامة.



مكياج سموكي ناعم للمحجبات

مكياج سموكي ناعم للمحجبات



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة بعيد الأضحى، يمكنك تطبيق مكياج سموكي، إذ يمنحك جاذبية وأناقة.

ويمكنك تطبيق المكياج السموكي مع مختلف إطلالاتك، ولكن احرصي على رسم حواجبك بقلم أو بودرة الحواجب، لتضفي على منطقة العين جاذبية وسحرا خاصا.



مكياج وردي ناعم للمحجبات

مكياج وردي ناعم للمحجبات



إذا كنت تتمتعين ببشرة بيضاء، وترغبين في الظهور بإطلالة هادئة بعيد الأضحى، يمكنك تطبيق مكياج وردي، يضفي على إطلالتك نعومة وبساطة.

ويمكنك تحديد الشفاه باللون الوردي، وتطبيق البلاشر بشكل أنيق، لتظهرين بإطلالة جذابة وراقية بأجواء العيد.